Как успешно пройти камеральную проверку налоговой – поговорили с адвокатом

Деньги любят счет – основа финансовой грамотности! А когда на кону ваша репутация или стабильность бизнеса, игра особенно стоит свеч. Внимание к деталям и точность документации помогут успешно пройти камеральную проверку налоговой инспекции, поводом для которой становится превышение расходов над доходами.

Не удалось доказать соответствие доходов расходам? Приготовьтесь платить по счетам! Причем по двойной налоговой ставке: вместо 13 % – 26 %. Кроме того, начисляется пеня. Также нарушителя закона могут привлечь к административной и даже уголовной ответственности.