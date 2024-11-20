Как успешно пройти камеральную проверку налоговой – поговорили с адвокатом
Деньги любят счет – основа финансовой грамотности! А когда на кону ваша репутация или стабильность бизнеса, игра особенно стоит свеч. Внимание к деталям и точность документации помогут успешно пройти камеральную проверку налоговой инспекции, поводом для которой становится превышение расходов над доходами.
Не удалось доказать соответствие доходов расходам? Приготовьтесь платить по счетам! Причем по двойной налоговой ставке: вместо 13 % – 26 %. Кроме того, начисляется пеня. Также нарушителя закона могут привлечь к административной и даже уголовной ответственности.
Владислав Дяков, адвокат специализированной юридической консультации г. Минска «Технологии и право»:
Срок оспаривания действий, решений налоговых органов – месяц со дня, когда стало известно вынесение решения.
Как все-таки избежать рисков и правильно защитить свои интересы? Полезными рекомендациями поделятся юристы. Запишитесь на консультацию к профессионалу и будьте готовы постичь базовые основы правовой грамотности.
Владислав Дяков:
Мы должны всегда внимательно смотреть на то, какие документы мы подписываем. Мы продаем автомобиль, нам предлагают занизить сумму договора. Соответственно, это рано или поздно может стать поводом для дальнейшей проверки.
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