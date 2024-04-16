В Беларуси сокращается срок от разработки проекта до запуска строительства

Меньше бумажной волокиты и дублирующих процедур: строить жилые дома и объекты коммерческой недвижимости в Беларуси станет проще. Совет Министров принял постановление, которое значительно ускорит процесс от разработки проекта до начала возведения здания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее нужно было согласовать все имеющиеся в проектно-сметной документации технические решения с различными инстанциями. В некоторых случаях их количество доходило до 30. Процесс мог затянуться на месяцы. Теперь за счет исключения лишних согласований только на стадии проектирования можно сэкономить от трех до пяти месяцев.

Александр Балашенко, заместитель министра архитектуры и строительства Республики Беларуси:

До начала проектирования заказчики, проектные организации получают исходные данные, так называемые технические условия и технические требования. Порядок выдачи исходных регламентирован постановлением № 223. Ранее в нем было семь форм технических условий и ни одной формы технических требований. На сегодня установлены и закреплены формы для восьми технических условий и 11 технических требований. Этих документов исходных данных будет достаточно для разработки практически любого объекта строительства.

Новый документ – лишь начало серьезной работы. В планах дальнейшее сокращение бумажной волокиты на всех стадиях строительства. Ставится цель – сделать этот процесс максимально простым, понятным и прозрачным.