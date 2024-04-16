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В Беларуси сокращается срок от разработки проекта до запуска строительства

16 апреля 2024 11:08
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Меньше бумажной волокиты и дублирующих процедур: строить жилые дома и объекты коммерческой недвижимости в Беларуси станет проще. Совет Министров принял постановление, которое значительно ускорит процесс от разработки проекта до начала возведения здания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси сокращается срок от разработки проекта до запуска строительства-1

Ранее нужно было согласовать все имеющиеся в проектно-сметной документации технические решения с различными инстанциями. В некоторых случаях их количество доходило до 30. Процесс мог затянуться на месяцы. Теперь за счет исключения лишних согласований только на стадии проектирования можно сэкономить от трех до пяти месяцев.

В Беларуси сокращается срок от разработки проекта до запуска строительства-4

Александр Балашенко, заместитель министра архитектуры и строительства Республики Беларуси:
До начала проектирования заказчики, проектные организации получают исходные данные, так называемые технические условия и технические требования. Порядок выдачи исходных регламентирован постановлением № 223. Ранее в нем было семь форм технических условий и ни одной формы технических требований. На сегодня установлены и закреплены формы для восьми технических условий и 11 технических требований. Этих документов исходных данных будет достаточно для разработки практически любого объекта строительства.

Новый документ – лишь начало серьезной работы. В планах дальнейшее сокращение бумажной волокиты на всех стадиях строительства. Ставится цель – сделать этот процесс максимально простым, понятным и прозрачным.

# Строительство # общество # Александр Балашенко

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