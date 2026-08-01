Строят, воспитывают, собирают урожай – как развивается студотрядовское движение в Беларуси?
Первый важный шаг в своей профессиональной жизни делают и бойцы студенческих отрядов. И сегодня у них праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тысячи молодых людей берут в руки мастерки и лопаты, чтобы доказать: молодость – это время настоящего труда, от которого горят глаза. Еще это возможность заработать собственные деньги. А кто-то находит верных друзей и даже любовь, ведь совместное дело сплачивает.
За это лето в студотрядах планируют трудоустроить не менее 140 тысяч молодых людей – почти 63 тысячи мест уже подготовлены. Наша страна – первая на постсоветском пространстве, где это движение получило законодательную поддержку на государственном уровне. Вместе с Россией мы остаемся одними из немногих государств, кто сохранил эту традицию.
И 1 августа, в свой праздник, бойцы продолжают работать: строят, воспитывают, убирают, собирают урожай.
Гитарные струны, песни у костра, дружба на всю жизнь и романтика больших строек – это кино смотрели миллионы. И для многих оно стало судьбой. А знаете, где все начиналось по-настоящему? Далекий 1963 год. 2500 белорусских студентов из 16 вузов уехали в казахстанскую степь. За 70 дней они построили сотню жилых домов, почти два десятка общежитий, восемь школ. Прошло больше 60 лет – романтика осталась, а масштабы выросли в разы.
Сегодня белорусское студотрядовское движение – это семь профилей: строительные, сельскохозяйственные, педагогические, сервисные, экологические, медицинские и производственные. БРСМ – главный оператор молодежной занятости, связующее звено между студентами, работодателями и государством. Цифры 2026 года говорят сами за себя. Для молодежи подготовлено почти 63 тысячи рабочих мест.
День студенческих отрядов отмечают в Беларуси
Для Алины Глебовой, студентки ведущего педагогического вуза страны – БГПУ имени Максима Танка, это уже четвертая смена в студотряде. В «Иволгу» она приезжала отдыхать с детства, и, когда пришло время попробовать себя в деле, сомнений не было.
Алина Глебова, боец студенческого отряда «Мир-4» имени героя Советского Союза Ф. Г. Маркова:
Я обратилась в районный комитет БРСМ и таким образом попала сюда. Это бесценный опыт, во-первых. Во-вторых, мне очень интересно работать с детьми, поэтому буду сюда возвращаться снова и снова.
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