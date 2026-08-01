Строят, воспитывают, собирают урожай – как развивается студотрядовское движение в Беларуси?

Первый важный шаг в своей профессиональной жизни делают и бойцы студенческих отрядов. И сегодня у них праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тысячи молодых людей берут в руки мастерки и лопаты, чтобы доказать: молодость – это время настоящего труда, от которого горят глаза. Еще это возможность заработать собственные деньги. А кто-то находит верных друзей и даже любовь, ведь совместное дело сплачивает.

За это лето в студотрядах планируют трудоустроить не менее 140 тысяч молодых людей – почти 63 тысячи мест уже подготовлены. Наша страна – первая на постсоветском пространстве, где это движение получило законодательную поддержку на государственном уровне. Вместе с Россией мы остаемся одними из немногих государств, кто сохранил эту традицию.

И 1 августа, в свой праздник, бойцы продолжают работать: строят, воспитывают, убирают, собирают урожай.