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Судебный процесс над криминальным авторитетом начался в Минске, ему грозит до 25 лет тюрьмы

02 июня 2023 10:48
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Месть за друга и самого известного азербайджанского вора в законе. Минский городской суд начал рассматривать дело в отношении криминального авторитета Александра Кушнерова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он известен и своей причастностью к банде Морозова.

Судебный процесс над криминальным авторитетом начался в Минске, ему грозит до 25 лет тюрьмы-1

Сейчас обвиняемому грозит до 25 лет тюрьмы. Такое наказание предусмотрено по статье за приготовление к заказному убийству. Кстати, цена вопроса человеческой жизни оговаривалась – это 700 тысяч долларов. Также предъявлено обвинение в незаконном обороте оружия. Причем повторно.

Судебный процесс над криминальным авторитетом начался в Минске, ему грозит до 25 лет тюрьмы-4

В деле около десяти томов, по которому проходят шесть свидетелей. Судебная коллегия решила далее сделать процесс закрытым.

# Судебная система Беларуси # общество # Александр Кушнеров # Фотофакт

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