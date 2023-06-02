Судебный процесс над криминальным авторитетом начался в Минске, ему грозит до 25 лет тюрьмы

Месть за друга и самого известного азербайджанского вора в законе. Минский городской суд начал рассматривать дело в отношении криминального авторитета Александра Кушнерова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он известен и своей причастностью к банде Морозова.

Сейчас обвиняемому грозит до 25 лет тюрьмы. Такое наказание предусмотрено по статье за приготовление к заказному убийству. Кстати, цена вопроса человеческой жизни оговаривалась – это 700 тысяч долларов. Также предъявлено обвинение в незаконном обороте оружия. Причем повторно.