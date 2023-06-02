Надежда Сасс: наш идеологический враг использует чёрную пропаганду, мы должны очень оперативно работать
Новости Беларуси. Одна из задач, которую нужно решить в первую очередь, – запуск национальной системы медиаизмерений в интернете. Об этом заявил министр информации Беларуси в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там проходит III Форум медийного сообщества. Он собрал топ-менеджеров крупнейших медиакомпаний, экспертов, политических обозревателей и ведущих журналистов.
Есть ли волшебная таблетка для соцсетей, как заставить правдивый контент работать в интернете и противостоять фейкам, медиахолдинг как современный подход к развитию региональных СМИ – профессиональный диалог о самых актуальных вопросах отрасли. Новая реальность диктует правила игры для СМИ – социальные сети трансформировали в практические инструменты воздействия на аудиторию. Сегодня люди стали их использовать на 30 % больше по сравнению с традиционным телевидением. При этом в новых медиа зрители выбирают контент, который создают телекомпании.
Одной из мировых информационных тенденций становится создание империи лжи. Манипуляция с информацией, умалчивание и умышленная ложь – эпоха постправды превращает прессу в инструмент новой холодной войны.
Надежда Сасс, обозреватель политический ЗАО «Столичное телевидение»:
Наш идеологический враг использует черную пропаганду. Ее ключевая цель – вывести зрителя, аудиторию на эмоции. Поэтому здесь, к сожалению, так как мы люди все эмоциональные, информации вокруг нас очень много и определенный информационный вакуум обеспечить невозможно, люди, к сожалению, черпают информацию, не занимаются фактчекингом. И наша задача – проводить и очень оперативно и быстро работать.
В Беларуси создают региональные медиахолдинги – их эффективная работа уже доказана. Индикаторами служит как рост аудитории, так и улучшение финансового положения. Региональная журналистика развернулась в сторону аналитики, а вовлеченность аудитории с начала года выросла на 10 % и составляет более 3 миллионов человек.