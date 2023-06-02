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Блок-пост, бетонные блоки и мешки с песком на улицах столицы – в Минске провели учения теробороны

02 июня 2023 10:41
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Новости Беларуси. Борьба с диверсионно-разведывательными группами условного противника. В Минске сегодня, 2 июня, завершаются учения территориальной обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Блок-пост, бетонные блоки и мешки с песком на улицах столицы – в Минске провели учения теробороны-1

Блок-пост, бетонные блоки и мешки с песком на улицах столицы – в Минске провели учения теробороны-3

Они затронули лишь один район столицы – Ленинский. Еще несколько дней назад в Лошице посреди дороги появился блок-пост. Бетонные блоки и мешки с песком стали декорациями для тренировок.

Блок-пост, бетонные блоки и мешки с песком на улицах столицы – в Минске провели учения теробороны-6

Сергей Борисевич, военный комиссар Ленинского района Минска:
Восстановили знания по порядку пользования штатным вооружением, а это пистолет ТТ, автомат Калашникова, ручной гранатомет противотанковый и пулемет.

Блок-пост, бетонные блоки и мешки с песком на улицах столицы – в Минске провели учения теробороны-9

Александр Черников, заместитель председателя Мингорисполкома:
Дай бог, чтобы никогда в жизни полученные знания на практике не пригодились, но тем не менее каждый из нас должен быть готов в случае чего встать на защиту нашей родины.

Блок-пост, бетонные блоки и мешки с песком на улицах столицы – в Минске провели учения теробороны-12

Учебных точек во время сборов было три: важный районный объект территориальной обороны, блок-пост и участок розыгрыша борьбы с диверсионно-разведывательной группой. Примечательно, что действовали призванные из запаса солдаты и офицеры в связке с профессионалами. Помимо военных были задействованы и экстренные службы.

# Военные учения # общество # Сергей Борисевич # Александр Черников # Фотофакт

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