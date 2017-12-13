Итоги Года науки подводят в Минске 13 декабря: прямое включение из Дворца Республики

Новости Беларуси. Итоги Года науки подводятся в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Второй в истории Съезд ученых 13 декабря определит стратегию развития прогрессивной мысли.
Новости Беларуси. Итоги Года науки подводятся в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Второй в истории Съезд ученых 13 декабря определит стратегию развития прогрессивной мысли.
«Наука-2040». По какому пути она будет развиваться в ближайшие десятилетия, какие приоритетные шаги и акценты? Задачи перед исследователями ставятся во Дворце Республики. В пленарном заседании Съезда принимает участие Президент.
Евгений Пустовой, СТВ:
Во Дворце Республики собрался весь свет белорусской науки. Наша страна подводит итоги Года науки.
К участникам пленарного заседания (а это более 2500 человек) обратился Президент. Глава государства всегда ориентирует науку на прикладное творчество. И сегодня здесь показали всю интеллектуальную Беларусь.
В холле работает выставка научных новинок и достижений – всего 8 кластеров: от космических технологий до 3D-печати. В общем, Беларусь научная умеет показать себя миру. А приехать и посмотреть на наши возможности приехали ученые и дипломаты из десятков стран мира. Но, наверное, всех наших партнеров даже Дворец Республики не сможет вместить.
Халед Арикат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Палестины в Республике Беларусь:
У меня хорошее представление о вашей научной работе, о ваших ученых. Я посетил университеты здесь и посмотрел, какие есть научные работы, которые помогают цивилизации и развитию нашей страны, развитию во всем мире вообще.
Евгений Пустовой:
На Съезде будет презентована уникальная книга – «Ученые, прославившие Беларусь». В ней рассказывается более чем о 150 выдающихся деятелях белорусской науки.
Но нам рано жить историей, с перспективой сегодня будет подготовлен ключевой документ «Наука и технологии: 2018-2040». Основной посыл концепции – достигнуть мирового уровня по самым прорывным направлениям. А к 40-му году наукоемкость в ВВП должна достигнуть 3 %.