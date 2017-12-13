Итоги Года науки подводят в Минске 13 декабря: прямое включение из Дворца Республики

Новости Беларуси. Итоги Года науки подводятся в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Второй в истории Съезд ученых 13 декабря определит стратегию развития прогрессивной мысли.

«Наука-2040». По какому пути она будет развиваться в ближайшие десятилетия, какие приоритетные шаги и акценты? Задачи перед исследователями ставятся во Дворце Республики. В пленарном заседании Съезда принимает участие Президент.

Евгений Пустовой, СТВ:

Во Дворце Республики собрался весь свет белорусской науки. Наша страна подводит итоги Года науки. К участникам пленарного заседания (а это более 2500 человек) обратился Президент. Глава государства всегда ориентирует науку на прикладное творчество. И сегодня здесь показали всю интеллектуальную Беларусь. В холле работает выставка научных новинок и достижений – всего 8 кластеров: от космических технологий до 3D-печати. В общем, Беларусь научная умеет показать себя миру. А приехать и посмотреть на наши возможности приехали ученые и дипломаты из десятков стран мира. Но, наверное, всех наших партнеров даже Дворец Республики не сможет вместить.