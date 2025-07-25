Что чувствуют пожарные, когда идут спасать людей в самое пекло – поделился сотрудник МЧС

Опасность – это не всегда вызов ради себя. Пожарные каждый день выходят на встречу огню, хаосу и смерти, чтобы спасать других. Их работа – это постоянное соревнование со смертью, где цена ошибки слишком высока, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Евгений Высоцкий, оперативный дежурный Центра оперативного управления РОСН «Зубр» МЧС Беларуси: Однажды было загорание в общежитие на шестом этаже. Вышележашие этажи очень сильно были задымлены. Поступила информация о нахождение людей на девятом этаже. Наше звено направили туда для проведения разведки. В одной из комнат со своим коллегой я обнаружил малолетнюю девочку и ее мать. Мы их выводили по задымленным коридорам в масках для спасаемых. В этот момент ты не думаешь о том, как себя обезопасить. Просто нужно было спустить, доставить их в безопасное место.

Для спасателей страх – это не враг, а помощник, который учит быть острожным и сосредоточенным. Подготовка – это их броня. Тренировки – способ сохранить собственную жизнь и жизнь тех, кто нуждается в помощи.

Евгений Высоцкий:

Нет людей, которые ничего не боятся. Страх присутствует всегда. Это, наверное, подталкивает к самосохранению. Но при этом нужно умело владеть чувством: когда и как преодолеть это, и остаться на высоком профессиональном уровне.