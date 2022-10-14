Знает всё о жизни насекомых. Поговорили с молодым энтомологом
Это жуки-плавунцы, у них конечности со щетинками, это как весла.
Знакомьтесь, Алексей Семеняк – энтомолог. О жизни насекомых он знает все и даже больше. Живая природа захватила с детства. Исследовал родительский огород, следил за умнейшими муравьями.
Алексей Семеняк, аспирант лаборатории наземных беспозвоночных животных НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам:
Если это лесные муравьи, у них конкретные тропы, по которым они ходят, у них четко поставлены роли в муравейнике, захоранивают останки павших муравьев, занимаются воспитанием потомства.
Хобби натуралиста переросло в университет и любимое дело. В центре внимания оказались закованные в броню жесткокрылые жуки. В Беларуси их более 4 тысяч видов, 31 – в Красной книге – богатая почва.
Алексей Семеняк:
Особый интерес занимают ксилобионты, чей жизненный цикл тем или иным образом связан с древесиной. Большой дубовый усач. Его личинка выгрызает в ослабленных дубах ходы, то есть питается, тем самым создавая экологические ниши для большого разнообразия других видов как насекомых, так и бактерий, грибов. И тем самым благоприятствует разложению древесины.
Осенью Алексей занимается камеральной обработкой, превращает трофеи в коллекции и пополняет зеленый фонд. Лето – всегда горячая пора. Командой исследуют биотопы, все данные: от количества до температуры фиксируют в полевых дневниках, а затем заносят в электронную базу. В этих графиках количество и качество видового разнообразия. Главное, вооружиться и удачно поохотиться.
Алексей Семеняк:
Используется воздушный сачок, чтобы можно было в процессе полета насекомых поймать и завернуть в мешок, чтобы оно не сбежало. Если берем мелких летающих насекомых, чтобы его собрать, используется эксгаустер, через трубку насекомое всасывается в резервуар и потом помещается в морилку.
Анастасия Макеева, корреспондент:
Были у вас какие-то приключения необычные?
Алексей Семеняк:
Ставили ловушки для летающих насекомых палаточного типа. Нашу палатку на рога поднял лось и унес ее за 30 метров от самой стоянки.
Ловец счастья. На данный момент молодого ученого захватили жужелицы и стафилины. Прописался на низинных болотах, чтобы посвятить им свою диссертацию. Кстати, эти насекомые могут переплывать с одного места на другое и переживать неблагоприятный период. В природе все продумано.
Алексей Семеняк:
На модельных болотах, на которых я провожу исследования, проводятся различные мероприятия по регулированию зарастания самих болот методами кошениями или выжиганиями. Жужелицы как индикаторы – очень чутко реагируют на изменения в количественном составе, в количестве видов. Скачки популяционные фиксируются, изменения будут видны.
Глобальное потепление вносит коррективы. Богомол расширяет ареал, американская белая бабочка нелегально пересекает южные границы и пожирает плодовые сады. Работы ученым с каждым годом только прибавляется, но это и вдохновляет на открытия. Сельское хозяйство, медицина, косметология. Насекомые сегодня используются во многих сферах. Миссия нашего героя – сохранение природы и экологии.
Анастасия Макеева:
Вы как дальше себя видите?
Алексей Семеняк:
Описать новый вид для науки – это, конечно, было бы интересно.
Пожелаем высокого полета и удивительных открытий!