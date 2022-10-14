Знает всё о жизни насекомых. Поговорили с молодым энтомологом

Это жуки-плавунцы, у них конечности со щетинками, это как весла. Знакомьтесь, Алексей Семеняк – энтомолог. О жизни насекомых он знает все и даже больше. Живая природа захватила с детства. Исследовал родительский огород, следил за умнейшими муравьями.

Алексей Семеняк, аспирант лаборатории наземных беспозвоночных животных НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам:

Если это лесные муравьи, у них конкретные тропы, по которым они ходят, у них четко поставлены роли в муравейнике, захоранивают останки павших муравьев, занимаются воспитанием потомства. Хобби натуралиста переросло в университет и любимое дело. В центре внимания оказались закованные в броню жесткокрылые жуки. В Беларуси их более 4 тысяч видов, 31 – в Красной книге – богатая почва. Алексей Семеняк:

Особый интерес занимают ксилобионты, чей жизненный цикл тем или иным образом связан с древесиной. Большой дубовый усач. Его личинка выгрызает в ослабленных дубах ходы, то есть питается, тем самым создавая экологические ниши для большого разнообразия других видов как насекомых, так и бактерий, грибов. И тем самым благоприятствует разложению древесины.

Осенью Алексей занимается камеральной обработкой, превращает трофеи в коллекции и пополняет зеленый фонд. Лето – всегда горячая пора. Командой исследуют биотопы, все данные: от количества до температуры фиксируют в полевых дневниках, а затем заносят в электронную базу. В этих графиках количество и качество видового разнообразия. Главное, вооружиться и удачно поохотиться. Алексей Семеняк:

Используется воздушный сачок, чтобы можно было в процессе полета насекомых поймать и завернуть в мешок, чтобы оно не сбежало. Если берем мелких летающих насекомых, чтобы его собрать, используется эксгаустер, через трубку насекомое всасывается в резервуар и потом помещается в морилку.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Были у вас какие-то приключения необычные? Алексей Семеняк:

Ставили ловушки для летающих насекомых палаточного типа. Нашу палатку на рога поднял лось и унес ее за 30 метров от самой стоянки. Ловец счастья. На данный момент молодого ученого захватили жужелицы и стафилины. Прописался на низинных болотах, чтобы посвятить им свою диссертацию. Кстати, эти насекомые могут переплывать с одного места на другое и переживать неблагоприятный период. В природе все продумано. Алексей Семеняк:

На модельных болотах, на которых я провожу исследования, проводятся различные мероприятия по регулированию зарастания самих болот методами кошениями или выжиганиями. Жужелицы как индикаторы – очень чутко реагируют на изменения в количественном составе, в количестве видов. Скачки популяционные фиксируются, изменения будут видны.