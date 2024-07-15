Беларусь пригласила польскую сторону совместно изучить ситуацию на границе

Раньше мы даже не представляли, насколько многогранным может быть сотрудничество с нашими партнерами. Это отметил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков на семинаре для руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений, которые 15 июля собрались в Академии управления при Президенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подобные встречи традиционно проходят раз в год. У руководителей наших загранучреждений есть хорошая возможность напрямую проговорить в первую очередь любые направления развития торгово-экономического сотрудничества. Без внимания не остаются и проблемные вопросы. Глава МИД, говоря о ситуации на белорусско-польской границе, отметил, что действия Варшавы не приносят ничего, кроме неудобств для перевозчиков. Белорусское внешнеполитическое ведомство готово к диалогу с Польшей, однако соседняя страна от него пока уклоняется.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

Недавно глава нашего государства предложил польской стороне, и эта позиция была доведена до временного поверенного Польши в Республике Беларусь. Мы готовы принять любую польскую делегацию, любых польских экспертов, специалистов, представителей руководства, чтобы вместе посмотреть ситуацию на границе. Вы помните, там очень много говорили, что в Беларуси есть целые лагеря, там готовят неких беженцев, мигрантов, чтобы они силовыми методами какими-то боролись на границе для ее пересечения нелегального.

Президент сказал, если вы знаете, где эти лагеря, пожалуйста, приезжайте. Покажите нам любую точку на территории Беларуси, мы вам обеспечим любой доступ вместе с нашими специалистами. И эти фейки будут низложены. Но польская сторона от этого предложения отказалась. Мяч на польской стороне. Мы готовы к диалогу, и Президент на это настроен. Но, по-видимому, польской стороне не очень интересно решение этого вопроса. И в ее планах продолжение нагнетания напряженности на границе.

Действия Польши на границе в МИД нашей страны называют не иначе как лихорадочными и бессистемными. Вместе с тем Минск призывает решать вопросы конструктивно, а не созданием нового железного занавеса.