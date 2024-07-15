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Вадим Елфимов: «Путин своим визитом в Пхеньян возвращает Америку в реальность»

15 июля 2024 11:23
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Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».

Вадим Елфимов: «Путин своим визитом в Пхеньян возвращает Америку в реальность»-1

Вадим Елфимов, политолог:
Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Термин «мягкое подбрюшье» в политический лексикон ввел Уинстон Черчилль. Откуда у наследника герцогов Мальборо такие познания, которые больше подходят простолюдину-мяснику? Ну, во-первых, самый знаменитый любитель кубинских сигар и армянского коньяка знал толк в бифштексах. Во-вторых, охотясь смолоду в африканском буше, Черчилль отлично знал, что любое животное больше всего нервничает, когда что-то угрожает его самому незащищенному месту – мягкому брюху…

Именно так называл британский премьер всю Южную Европу, когда настойчиво предлагал открыть второй фронт на Балканах. Он, конечно, не уточнял, чьему подбрюшью собирался угрожать, но уж точно не немецкому. Впрочем, его партнеры по Антигитлеровской коалиции Иосиф Сталин и Франклин Рузвельт отлично видели, что охотничьи замашки Уинстона лишь прикрывают его хищническое желание «откусить» проживающие на Балканах славянские народы от их естественного союзника и защитника – СССР.

Подробности читайте здесь.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Вадим Елфимов

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