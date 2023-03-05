Давно не смотрели на небо? Над Беларусью горит Вифлеемская звезда – и вы ещё можете это увидеть

Новости Беларуси. На неделе белорусы могли любоваться Вифлеемской звездой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Так называют появление Венеры и Юпитера вместе на небосводе.

Это очень редкое явление, за которым еще можно понаблюдать. Вечером 5 марта, кстати, последняя возможность увидеть настоящее чудо природы. Еще ближе эти две планеты были только во втором году до нашей эры. Тогда Венера и Юпитер, по сути, сливались в один яркий объект на небе.