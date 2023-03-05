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Давно не смотрели на небо? Над Беларусью горит Вифлеемская звезда – и вы ещё можете это увидеть

05 марта 2023 18:14
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Новости Беларуси. На неделе белорусы могли любоваться Вифлеемской звездой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Так называют появление Венеры и Юпитера вместе на небосводе.  

Давно не смотрели на небо? Над Беларусью горит Вифлеемская звезда – и вы ещё можете это увидеть-1

Давно не смотрели на небо? Над Беларусью горит Вифлеемская звезда – и вы ещё можете это увидеть-3

Давно не смотрели на небо? Над Беларусью горит Вифлеемская звезда – и вы ещё можете это увидеть-5

Это очень редкое явление, за которым еще можно понаблюдать. Вечером 5 марта, кстати, последняя возможность увидеть настоящее чудо природы. Еще ближе эти две планеты были только во втором году до нашей эры. Тогда Венера и Юпитер, по сути, сливались в один яркий объект на небе.  

Давно не смотрели на небо? Над Беларусью горит Вифлеемская звезда – и вы ещё можете это увидеть-8

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# Космос # общество # Фотофакт

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