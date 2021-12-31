«Любите друг друга, иначе потом будет поздно». О чём говорят белорусы накануне Нового года?

– Чем запомнился для вашей семьи или лично для вас уходящий год?

– Событий в этом году было достаточно много. Мы с супругой приобрели новую квартиру в этом году. Это самое знаменательное событие, которое произошло.

Очень много выступала в театре. И я очень рада, что у меня такая большая семья.

– Я влюбился, чувствую себя счастливым человеком. Даже не знаю, что еще добавить. Потрясающий год был.

– Что вы пожелаете людям в новом году?

– Любите друг друга, иначе потом будет поздно.

– Чем вам запомнился уходящий 2021 год?

– В моей семье все было хорошо, мне купили собаку.

Я выпустила клип на свою песню, также выпустила свою песню авторскую. Вроде все было хорошо, все было круто. Сняли клип. Вообще, этот год был незабываемым и веселым.

Мне, наверное, запомнился уходящий год больше какими-то семейными событиями, достижениями дочери, семейными поездками.

– Расскажите, пожалуйста, чем вам запомнился уходящий год?

– Уходящий год в принципе для моей семьи был хороший. Мы живем дружно, мы строим дачу, дом.

– Самое главное, что мы живы и здоровы, чего и вам желаю. Больше оптимизма и веры в будущее.

– Верно. Спасибо вам большое!