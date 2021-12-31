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«Любите друг друга, иначе потом будет поздно». О чём говорят белорусы накануне Нового года?

31 декабря 2021 09:58
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– Чем запомнился для вашей семьи или лично для вас уходящий год?
– Событий в этом году было достаточно много. Мы с супругой приобрели новую квартиру в этом году. Это самое знаменательное событие, которое произошло.

«Любите друг друга, иначе потом будет поздно». О чём говорят белорусы накануне Нового года?-1

Очень много выступала в театре. И я очень рада, что у меня такая большая семья.

«Любите друг друга, иначе потом будет поздно». О чём говорят белорусы накануне Нового года?-4

– Я влюбился, чувствую себя счастливым человеком. Даже не знаю, что еще добавить. Потрясающий год был.
– Что вы пожелаете людям в новом году?
– Любите друг друга, иначе потом будет поздно.

«Любите друг друга, иначе потом будет поздно». О чём говорят белорусы накануне Нового года?-7

– Чем вам запомнился уходящий 2021 год?
– В моей семье все было хорошо, мне купили собаку.

«Любите друг друга, иначе потом будет поздно». О чём говорят белорусы накануне Нового года?-10

Я выпустила клип на свою песню, также выпустила свою песню авторскую. Вроде все было хорошо, все было круто. Сняли клип. Вообще, этот год был незабываемым и веселым.

«Любите друг друга, иначе потом будет поздно». О чём говорят белорусы накануне Нового года?-13

Мне, наверное, запомнился уходящий год больше какими-то семейными событиями, достижениями дочери, семейными поездками.

«Любите друг друга, иначе потом будет поздно». О чём говорят белорусы накануне Нового года?-16

– Расскажите, пожалуйста, чем вам запомнился уходящий год?
– Уходящий год в принципе для моей семьи был хороший. Мы живем дружно, мы строим дачу, дом.

«Любите друг друга, иначе потом будет поздно». О чём говорят белорусы накануне Нового года?-19

– Самое главное, что мы живы и здоровы, чего и вам желаю. Больше оптимизма и веры в будущее.
– Верно. Спасибо вам большое!

«Любите друг друга, иначе потом будет поздно». О чём говорят белорусы накануне Нового года?-22

Я ожидаю пополнения в семействе. Это для меня самый главный результат 2021 года. Хочется пожелать зрителям вашего канала и вообще всем зрителям, чтобы 2022 год был спокойным, успешным, как в личном плане, так и для развития нашей любимой родины.

# Новый год # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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