«Любите друг друга, иначе потом будет поздно». О чём говорят белорусы накануне Нового года?

– Чем запомнился для вашей семьи или лично для вас уходящий год?
– Событий в этом году было достаточно много. Мы с супругой приобрели новую квартиру в этом году. Это самое знаменательное событие, которое произошло.
– Чем запомнился для вашей семьи или лично для вас уходящий год?
– Событий в этом году было достаточно много. Мы с супругой приобрели новую квартиру в этом году. Это самое знаменательное событие, которое произошло.
Очень много выступала в театре. И я очень рада, что у меня такая большая семья.
– Я влюбился, чувствую себя счастливым человеком. Даже не знаю, что еще добавить. Потрясающий год был.
– Что вы пожелаете людям в новом году?
– Любите друг друга, иначе потом будет поздно.
– Чем вам запомнился уходящий 2021 год?
– В моей семье все было хорошо, мне купили собаку.
Я выпустила клип на свою песню, также выпустила свою песню авторскую. Вроде все было хорошо, все было круто. Сняли клип. Вообще, этот год был незабываемым и веселым.
Мне, наверное, запомнился уходящий год больше какими-то семейными событиями, достижениями дочери, семейными поездками.
– Расскажите, пожалуйста, чем вам запомнился уходящий год?
– Уходящий год в принципе для моей семьи был хороший. Мы живем дружно, мы строим дачу, дом.
– Самое главное, что мы живы и здоровы, чего и вам желаю. Больше оптимизма и веры в будущее.
– Верно. Спасибо вам большое!
Я ожидаю пополнения в семействе. Это для меня самый главный результат 2021 года. Хочется пожелать зрителям вашего канала и вообще всем зрителям, чтобы 2022 год был спокойным, успешным, как в личном плане, так и для развития нашей любимой родины.