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В белорусское гражданство приняты 380 граждан Украины. Александр Лукашенко подписал указ

31 декабря 2021 10:38
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 31 декабря подписал указ, в соответствии с которым в белорусское гражданство приняты 380 граждан Украины. Большинство из них прибыли семьями, а у многих здесь уже родились дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, удовлетворены ходатайства 37 семей с детьми, в том числе многодетных. Таким образом, продолжается реализация поручения главы государства, данного во время «Большого разговора с Президентом».

В белорусское гражданство приняты 380 граждан Украины. Александр Лукашенко подписал указ -1

С этого времени приняты в гражданство 1 076 украинцев. В первую очередь это переселенцы из Донецкой и Луганской областей. Кроме того, по информации МВД, в ходе выполнения поручения Президента 1 234 гражданина Украины приобрели белорусское гражданство в упрощенном порядке. В общей сложности после «Большого разговора с Президентом» более 2 300 человек, прибывших из Украины, стали полноправными гражданами нашей страны.

«Это самое радостное событие». Как украинцы встретили новость о получении белорусского гражданства, читайте здесь.

# Беларусь-Украина # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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