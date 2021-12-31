В белорусское гражданство приняты 380 граждан Украины. Александр Лукашенко подписал указ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 31 декабря подписал указ, в соответствии с которым в белорусское гражданство приняты 380 граждан Украины. Большинство из них прибыли семьями, а у многих здесь уже родились дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, удовлетворены ходатайства 37 семей с детьми, в том числе многодетных. Таким образом, продолжается реализация поручения главы государства, данного во время « Большого разговора с Президентом ».

С этого времени приняты в гражданство 1 076 украинцев. В первую очередь это переселенцы из Донецкой и Луганской областей. Кроме того, по информации МВД, в ходе выполнения поручения Президента 1 234 гражданина Украины приобрели белорусское гражданство в упрощенном порядке. В общей сложности после «Большого разговора с Президентом» более 2 300 человек, прибывших из Украины, стали полноправными гражданами нашей страны.