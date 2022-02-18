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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 18 февраля из-за сильного ветра

18 февраля 2022 06:31
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Новости Беларуси. В Беларуси синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра, сообщили в программе Новости «24 часа».  

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 18 февраля из-за сильного ветра -1

По западу республики ожидается усиление ветра порывами до 18 м/с. Все это будет неприятно дополнено дождем и мокрым снегом. Ночью и утром местами слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица.  

До +8°С, дождь и гололедица. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси в середине февраля.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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