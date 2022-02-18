Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 18 февраля из-за сильного ветра

Новости Беларуси. В Беларуси синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра, сообщили в программе Новости «24 часа».

По западу республики ожидается усиление ветра порывами до 18 м/с. Все это будет неприятно дополнено дождем и мокрым снегом. Ночью и утром местами слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица.