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«Чтобы в стране любимой жилось ещё лучше и краше». В Минске стартовал «Звёздный поход»

26 января 2021 21:04
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Новости Беларуси. В Минске стартовал традиционный интернациональный «Звездный поход», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Чтобы в стране любимой жилось ещё лучше и краше». В Минске стартовал «Звёздный поход»-1

На этот раз студенты педагогического университета посетят несколько районов Минской и Гродненской областей.

В программе – встречи с ветеранами, митинги и возложение цветов к братским могилам. Также участники похода выступят с концертами в школах и организуют мастер-классы.

«Чтобы в стране любимой жилось ещё лучше и краше». В Минске стартовал «Звёздный поход»-4

Павел Спургяш, студент БГПУ им. М. Танка:
Самое главное – это, конечно же, посещение братских могил, различных мемориалов. Посещение ветеранов – оказать им шефскую помощь. Во время Великой Отечественной войны они очень помогли нам. Это гордость – быть на этой земле и помнить, конечно, что произошло.

«Чтобы в стране любимой жилось ещё лучше и краше». В Минске стартовал «Звёздный поход»-7

Анастасия Василевич, студентка БГПУ им. М. Танка:
Мы проводим профориентационной направленности мероприятия – это концерт, на котором мы рассказываем о нашем университете и показываем творческие номера. Также это мастер-классы для детей разного возраста. Проводим анимацию в больницах, детских садах.

«Чтобы в стране любимой жилось ещё лучше и краше». В Минске стартовал «Звёздный поход»-10

Впервые в рамках похода реализуется проект «Дети войны». Студенты возьмут интервью у свидетелей тех событий, чье детство пришлось на военные годы, запишут личные истории. Собранные фотографии и видеоматериалы станут исторической памятью для подрастающего поколения.

«Чтобы в стране любимой жилось ещё лучше и краше». В Минске стартовал «Звёздный поход»-13

Светлана Коптева, первый проректор БГПУ им. М. Танка:
Мы идем под флагом народного единства. И все проекты, которые подготовили наши студенты в восьми районах, будут основаны на взаимодействии людей всех поколений.

«Чтобы в стране любимой жилось ещё лучше и краше». В Минске стартовал «Звёздный поход»-16

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:
Сегодня у наших ребят есть все возможности для самореализации и в учебе, и в общественной жизни. И мы радуемся тому, что с молодежью разговариваем на одном языке – на понятном всем языке – для того, чтобы созидать. Для того, чтобы, видя какие-то проблемы, их совместно решать. Чтобы нам здесь, в нашей стране любимой, жилось еще лучше и краше, всему нашему обществу.

В 2021 году в «звездной» акции участвуют более 250 студентов и преподавателей. Интернациональный поход продлится до 29 января.

# Государственная социальная политика # общество # Павел Спургяш # Анастасия Василевич # Светлана Коптева # Анатолий Маркевич # Фотофакт

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