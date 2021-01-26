«Чтобы в стране любимой жилось ещё лучше и краше». В Минске стартовал «Звёздный поход»

В программе – встречи с ветеранами, митинги и возложение цветов к братским могилам. Также участники похода выступят с концертами в школах и организуют мастер-классы.

Павел Спургяш, студент БГПУ им. М. Танка: Самое главное – это, конечно же, посещение братских могил, различных мемориалов. Посещение ветеранов – оказать им шефскую помощь. Во время Великой Отечественной войны они очень помогли нам. Это гордость – быть на этой земле и помнить, конечно, что произошло.

Анастасия Василевич, студентка БГПУ им. М. Танка: Мы проводим профориентационной направленности мероприятия – это концерт, на котором мы рассказываем о нашем университете и показываем творческие номера. Также это мастер-классы для детей разного возраста. Проводим анимацию в больницах, детских садах.

Впервые в рамках похода реализуется проект «Дети войны». Студенты возьмут интервью у свидетелей тех событий, чье детство пришлось на военные годы, запишут личные истории. Собранные фотографии и видеоматериалы станут исторической памятью для подрастающего поколения.

Светлана Коптева, первый проректор БГПУ им. М. Танка: Мы идем под флагом народного единства. И все проекты, которые подготовили наши студенты в восьми районах, будут основаны на взаимодействии людей всех поколений.

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:

Сегодня у наших ребят есть все возможности для самореализации и в учебе, и в общественной жизни. И мы радуемся тому, что с молодежью разговариваем на одном языке – на понятном всем языке – для того, чтобы созидать. Для того, чтобы, видя какие-то проблемы, их совместно решать. Чтобы нам здесь, в нашей стране любимой, жилось еще лучше и краше, всему нашему обществу.

В 2021 году в «звездной» акции участвуют более 250 студентов и преподавателей. Интернациональный поход продлится до 29 января.