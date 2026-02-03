На легендарном стадионе «Сан-Сиро» в Милане уже 6 февраля состоится главная спортивная церемония четырехлетия – зажжение олимпийского огня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На легендарном стадионе «Сан-Сиро» в Милане уже 6 февраля состоится главная спортивная церемония четырехлетия – зажжение олимпийского огня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Однако ярче него, пожалуй, горят лишь дедлайны у итальянских подрядчиков. Выясняется, что за три дня до старта XV зимних Олимпийских игр ключевые спортивные объекты все еще доделывают, причем «на скорую руку». Ситуация на местах катастрофична и нет никаких шансов, что организаторы успеют ее исправить. Дорогостоящая санно-бобслейная трасса в Кортина-д’Ампеццо недостроена из-за судебных скандалов с экологами и налетов вандалов.
Тем временем на горнолыжных склонах все еще мелькают ковши экскаваторов, трассы едва начинают формировать из искусственного снега. В Милане хоккейная арена готова лишь на 80 %, сразу несколько трибун без кресел.
Все 25 спортивных объектов буквально разбросаны по Северной Италии, что вылилось в логистический кошмар. На этом фоне заявленная концепция «экономных игр» треснула по швам. Вместо изначальных полутора миллиардов евро, общая сумма затрат выросла до пяти миллиардов.
Андреа Варнье, генеральный директор оргкомитета Олимпийских игр-2026 (Италия):
Финансовое положение нашего организационного комитета на протяжении всех этих лет было крайне сложным, и после Игр потребуется еще много работы, чтобы, наконец, поставить его на прочную и устойчивую основу. Мы должны честно признать, что эти игры обошлись дороже, чем первоначально предполагалось в заявочном бюджете.
К старту игр не будет готова и канатная дорога. Вместо праздника спорта зрители рискуют увидеть горы хлама. Тем временем делегации уже начали прибывать в недостроенные олимпийские деревни. Первые соревнования по керлингу стартуют уже завтра, 4 февраля. А это значит, что у организаторов остаются буквально считанные часы, чтобы превратить альпийский хаос в олимпийский порядок.