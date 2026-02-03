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В Италии не успевают достроить спортивные объекты к зимним Олимпийским играм

03 февраля 2026 18:55
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На легендарном стадионе «Сан-Сиро» в Милане уже 6 февраля состоится главная спортивная церемония четырехлетия – зажжение олимпийского огня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Италии не успевают достроить спортивные объекты к зимним Олимпийским играм-2

Однако ярче него, пожалуй, горят лишь дедлайны у итальянских подрядчиков. Выясняется, что за три дня до старта XV зимних Олимпийских игр ключевые спортивные объекты все еще доделывают, причем «на скорую руку». Ситуация на местах катастрофична и нет никаких шансов, что организаторы успеют ее исправить. Дорогостоящая санно-бобслейная трасса в Кортина-д’Ампеццо недостроена из-за судебных скандалов с экологами и налетов вандалов.

Тем временем на горнолыжных склонах все еще мелькают ковши экскаваторов, трассы едва начинают формировать из искусственного снега. В Милане хоккейная арена готова лишь на 80 %, сразу несколько трибун без кресел.

Все 25 спортивных объектов буквально разбросаны по Северной Италии, что вылилось в логистический кошмар. На этом фоне заявленная концепция «экономных игр» треснула по швам. Вместо изначальных полутора миллиардов евро, общая сумма затрат выросла до пяти миллиардов.

В Италии не успевают достроить спортивные объекты к зимним Олимпийским играм-4

Андреа Варнье, генеральный директор оргкомитета Олимпийских игр-2026 (Италия):
Финансовое положение нашего организационного комитета на протяжении всех этих лет было крайне сложным, и после Игр потребуется еще много работы, чтобы, наконец, поставить его на прочную и устойчивую основу. Мы должны честно признать, что эти игры обошлись дороже, чем первоначально предполагалось в заявочном бюджете.

К старту игр не будет готова и канатная дорога. Вместо праздника спорта зрители рискуют увидеть горы хлама. Тем временем делегации уже начали прибывать в недостроенные олимпийские деревни. Первые соревнования по керлингу стартуют уже завтра, 4 февраля. А это значит, что у организаторов остаются буквально считанные часы, чтобы превратить альпийский хаос в олимпийский порядок.

# Новости Италии

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