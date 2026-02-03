На легендарном стадионе «Сан-Сиро» в Милане уже 6 февраля состоится главная спортивная церемония четырехлетия – зажжение олимпийского огня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако ярче него, пожалуй, горят лишь дедлайны у итальянских подрядчиков. Выясняется, что за три дня до старта XV зимних Олимпийских игр ключевые спортивные объекты все еще доделывают, причем «на скорую руку». Ситуация на местах катастрофична и нет никаких шансов, что организаторы успеют ее исправить. Дорогостоящая санно-бобслейная трасса в Кортина-д’Ампеццо недостроена из-за судебных скандалов с экологами и налетов вандалов.

Тем временем на горнолыжных склонах все еще мелькают ковши экскаваторов, трассы едва начинают формировать из искусственного снега. В Милане хоккейная арена готова лишь на 80 %, сразу несколько трибун без кресел.

Все 25 спортивных объектов буквально разбросаны по Северной Италии, что вылилось в логистический кошмар. На этом фоне заявленная концепция «экономных игр» треснула по швам. Вместо изначальных полутора миллиардов евро, общая сумма затрат выросла до пяти миллиардов.