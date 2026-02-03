Президент дал абсолютно объективную оценку всей области – Рогожник о совещании
С конкретными мерами и персональной ответственностью – Витебской области необходим понятный, пошаговый антикризисный план. Об этом 3 февраля заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросам социально-экономического развития региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Cлово и дело за губернатором, коль о Витебской области собрались говорить. Он наверняка уже вник в суть вопроса.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Но ты же не растерялся?
– Справедливо абсолютно, нет.
– Мне главное, чтобы ты не растерялся.
– Александр Григорьевич, у нас нет возможности растеряться.
– Правильно. Если будешь теряться где-то, меня зови туда. Я тебе помогу, чтобы ты не растерялся.
Дальше разговор пошел за закрытыми дверями. Впрочем, сегодня было озвучено все и так максимально открыто. По завершении обычно не многословный губернатор вышел к журналистам. Много вопросов было ему задано и об инвестициях, которые должны принести плоды, и о том, чего достигли предшественники.
Александр Рогожник, председатель Витебского областного исполнительного комитета:
Президент дал абсолютно объективную оценку работе всей области. Эта оценка пока не удовлетворительная, но мы полагаем, что с учетом тех решений, которые будут приниматься, начиная со второго квартала, область будет обеспечивать необходимый рост, который доводился правительством. И те реализуемые инвестиционные проекты, которые сегодня в области есть, а их более 100, принесут необходимый результат.
Это только по 2026 году даст нам прирост более чем в миллиард рублей.
И о самой большой проблеме. Александр Рогожник ее видит, нерешаемой не считает и настроен на работу в военно-полевых условиях.
Александр Рогожник:
Основная проблема в отношении людей. Когда люди начнут относиться к государственному как к своему, эта проблема сама собой уйдет.
Но для этого надо несколько условий. Первое, это безусловно достойная оплата за тяжелый труд, хорошая атмосфера внутри коллектива, достойное отношение со стороны руководителя к любому работнику, хозяйству. Все это создает в целом коллектив, который способен преодолеть любые трудности.
И вот это самая сложная задача, которая стоит перед Витебской областью, чтобы люди поверили в успех. Если эта задача будет решена, все остальное уже инструмент.
– В общем, кадровых решений стоит ожидать от вас.
– Безусловно.
В общем, первая контрольная точка новой жизни Витебской области пройдена. Станет ли она точкой невозврата к прежней, той, что про бесконечные долги и статус вечных «двоечников», покажет время. Президент более чем доступно просигнализировал, что будет в противном случае. При том, не только с Витебщиной, но и с теми, кто наблюдает со стороны и думает, что их это не касается. Зря, Беларусь у нас общая.
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