Президент дал абсолютно объективную оценку всей области – Рогожник о совещании

С конкретными мерами и персональной ответственностью – Витебской области необходим понятный, пошаговый антикризисный план. Об этом 3 февраля заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросам социально-экономического развития региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Cлово и дело за губернатором, коль о Витебской области собрались говорить. Он наверняка уже вник в суть вопроса.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Но ты же не растерялся?

– Справедливо абсолютно, нет.

– Мне главное, чтобы ты не растерялся.

– Александр Григорьевич, у нас нет возможности растеряться.

– Правильно. Если будешь теряться где-то, меня зови туда. Я тебе помогу, чтобы ты не растерялся. Дальше разговор пошел за закрытыми дверями. Впрочем, сегодня было озвучено все и так максимально открыто. По завершении обычно не многословный губернатор вышел к журналистам. Много вопросов было ему задано и об инвестициях, которые должны принести плоды, и о том, чего достигли предшественники.

Александр Рогожник, председатель Витебского областного исполнительного комитета:

Президент дал абсолютно объективную оценку работе всей области. Эта оценка пока не удовлетворительная, но мы полагаем, что с учетом тех решений, которые будут приниматься, начиная со второго квартала, область будет обеспечивать необходимый рост, который доводился правительством. И те реализуемые инвестиционные проекты, которые сегодня в области есть, а их более 100, принесут необходимый результат. Это только по 2026 году даст нам прирост более чем в миллиард рублей. И о самой большой проблеме. Александр Рогожник ее видит, нерешаемой не считает и настроен на работу в военно-полевых условиях.