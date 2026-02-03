Блины, тёплые напитки и культурная программа – как Минск встретит Масленицу

По прогнозам синоптиков, скандинавский антициклон «Даниэль» совсем скоро покинет Беларусь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Ему на смену придет оттепель. А тем временем в столице уже начинают приготовления к Масленице.

Провожать зиму в 2026 году белорусы будут немного раньше – 22 февраля. Гулянья в Минске запланированы также и на субботу – это 21 число. По традиции, главной локацией станет площадка у Дворца спорта. Гости праздника смогут отведать блины с самыми разными начинками, а также теплые зимние напитки. Подготовят и насыщенную культурную программу с играми, танцами и народными забавами.

Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

Будут предусмотрены интересные локации, не только для взрослых такие праздничные мероприятия, но и, конечно же, для детей создадим такую праздничную атмосферу. Потому что пусть это и народный праздник, но он семейный праздник.