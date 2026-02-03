Баскетболистки «Горизонта» проиграли гродненской «Олимпии»

Чемпионат Беларуси по баскетболу подарил сегодня зрителям два ярких противостояния, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Действующие чемпионки страны – спортсменки «Горизонта» – проиграли на выезде гродненской «Олимпии». Хозяйки захватили лидерство на старте дуэли и наращивали его вплоть до заключительной четверти. Подопечные Наталии Трофимовой попытались отыграться и задействовали весь свой атакующий потенциал. Однако заработанного ранее преимущества хватило дружине из Гродно для того, чтобы выйти из борьбы в качестве неоспоримых фавориток. Уверенная победа «Олимпии» – 66:47. Турнирную таблицу среди женских команд по-прежнему возглавляет «Минск».

Что качается мужчин, то баскетболисты «Гродно-93» на своей площадке принимали могилевский «Борисфен». Соперники продемонстрировали во многом равную игру и на большой перерыв хозяева уходили с минимальным перевесом в один балл. Но в дальнейшем они всецело захватили инициативу и начали стремительно увеличивать разрыв в счете. Гости в ответ выдали несколько мощных рывков, но исправить ситуацию уже не смогли. Виктория осталась за гродненцами – 83:76. Благодаря этому успеху дружина переместилась на первое место в таблице текущего розыгрыша.