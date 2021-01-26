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Как предлагают изменить Октябрьскую и набережную Свислочи? В планах даже кинотеатр

26 января 2021 20:58
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Новости Беларуси. Скейт-парк и площадка для йоги. Минские предприниматели предлагают благоустроить улицу Октябрьскую. Речь идет о территории между станкостроительным заводом и набережной Свислочи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Как предлагают изменить Октябрьскую и набережную Свислочи? В планах даже кинотеатр-1

Первый этап проекта – создание безопасной среды: капитальный ремонт дороги, организация зеленой зоны и монтаж освещения. Далее планируют заняться комфортом и эстетикой.

На стены станкостроительного завода нанесут разноцветные узоры. Часть площадей хотят отдать граффитистам. Также оборудуют баскетбольную площадку, места для кросс-фита и кинотеатр под открытым небом. Почти все работы по благоустройству предприниматели берут на себя. От города ждут помощи по асфальтированию дороги.

Как предлагают изменить Октябрьскую и набережную Свислочи? В планах даже кинотеатр-4

Петр Шостак, глава Администрации Ленинского района:
Мы в период весеннего месячника по благоустройству наведем там порядок: обустроим дорожку, сделаем малые архитектурные формы и в целом приведем набережную в надлежащее состояние.

# Улицы Минска # общество # Петр Шостак # Фотофакт

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