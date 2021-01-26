Как предлагают изменить Октябрьскую и набережную Свислочи? В планах даже кинотеатр

Новости Беларуси. Скейт-парк и площадка для йоги. Минские предприниматели предлагают благоустроить улицу Октябрьскую. Речь идет о территории между станкостроительным заводом и набережной Свислочи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Первый этап проекта – создание безопасной среды: капитальный ремонт дороги, организация зеленой зоны и монтаж освещения. Далее планируют заняться комфортом и эстетикой.

На стены станкостроительного завода нанесут разноцветные узоры. Часть площадей хотят отдать граффитистам. Также оборудуют баскетбольную площадку, места для кросс-фита и кинотеатр под открытым небом. Почти все работы по благоустройству предприниматели берут на себя. От города ждут помощи по асфальтированию дороги.