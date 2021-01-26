В поликлиниках Минска появятся контейнеры для утилизации лекарств

Новости Беларуси. В минских поликлиниках и аптеках появятся контейнеры для просроченных лекарств, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Проект планируют реализовать уже в апреле. Стоит отметить, что для утилизации лекарств недостаточно поставить обычный ящик. Специальные контейнеры необходимо обезопасить от возможности проникновения. Почему нельзя выбрасывать просроченные лекарства и как правильно их утилизировать? Кроме того, необходимо проработать вопросы утилизации лекарственных средств – это делается путем сжигания. Процессом займется специально подготовленный оператор. Пока таких точек сбора просрочки в городе немного. Одна из них расположена в 40-й поликлинике.