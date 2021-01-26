В поликлиниках Минска появятся контейнеры для утилизации лекарств

Новости Беларуси. В минских поликлиниках и аптеках появятся контейнеры для просроченных лекарств, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В минских поликлиниках и аптеках появятся контейнеры для просроченных лекарств, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Проект планируют реализовать уже в апреле. Стоит отметить, что для утилизации лекарств недостаточно поставить обычный ящик. Специальные контейнеры необходимо обезопасить от возможности проникновения.
Почему нельзя выбрасывать просроченные лекарства и как правильно их утилизировать?
Кроме того, необходимо проработать вопросы утилизации лекарственных средств – это делается путем сжигания. Процессом займется специально подготовленный оператор. Пока таких точек сбора просрочки в городе немного. Одна из них расположена в 40-й поликлинике.
Алексей Горюнов, главный врач 40-й городской клинической поликлиники:
За два с половиной года объем сдаваемых населением просроченных лекарств увеличился вдвое. Если в первый год было утилизировано где-то 35 килограммов, то на второй год уже объемы увеличились до 75.