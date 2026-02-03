Юношеская сборная Беларуси по хоккею потерпела поражение от команды России

Сборная Беларуси по хоккею, составленная из исполнителей до 17 лет, потерпела поражение от команды России на год младше, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Поединок прошёл в рамках международного турнира, который проходит в Казахстане.

Соперники вышли вперед на экваторе первой 20-минутки, в середине второго периода наши парни восстановили паритет. Точный бросок нанес Артур Жук. Однако эта шайба осталась единственной в составе отечественной дружины. Тогда как оппоненты отличились еще раз. Минимальное поражение – 1:2.

Ярослав Чуприс, главный тренер сборной Беларуси (U17) по хоккею:

Держали удар и моменты неплохие создавали, но чуть-чуть в концовке слабовато, маловато бросков. В третий период, вообще, по-моему, два броска. По содержанию, субъективное мое мнение, но картинка была неплохая, было желание, была борьба, самоотдача, при этом, опять же говорю, неплохие моменты, большинство на усиление есть, неплохо сыграли в меньшинстве. Из негативного только результат. А так, в принципе, по содержанию довольно неплохая игра.

Евгений Громыко, нападающий сборной Беларуси (U17) по хоккею:

Наверное, до сих пор еще играем в детский хоккей, как тренер говорит. Ну, чуть не получается. Не можем до сих пор понять, что надо играть во взрослый хоккей, потому что уровень уже сильнее. И сложно где-то там обыгрывать. Надо чуть попроще что играть.

4 февраля в белорусской столице стартует традиционный турнир «Кубок Будущего». За главный трофей поборются две сборные нашей страны (до 18 и до 20 лет) и две команды из России. Также в рамках соревнований состоится турнир по хоккею 3х3.