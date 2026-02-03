Погружение в -18 и 40-килограммовое снаряжение – в Гродно провели экзамен для водолазов

Испытание для тех, кто ныряет в ледяную воду, чтобы доказать свою готовность спасать людей. В Гродно провели экзамен для водолазов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выпускники специализированной школы показали все, чему научились за месяцы подготовки. Сегодня их экзаменационная площадка – покрытый льдом Неман в -18. Галина Буро пообщалась с теми, кто доказал свою физическую и психологическую устойчивость к водной стихии.

120 на 80 – с таким давлением можно хоть в космос. Или в подводный мир – как в данном случае. Итог медобследования таков: Все, допущены к спускам. Денис Горицкий к этому погружению готовился два месяца – проходил учебу в школе водолазов Гродненской областной организации ОСВОД.

Сколько уже было у вас погружений, и насколько волнуетесь? Денис Горицкий, ученик водолаза:

Погружений 28 часов. Волнуюсь не особо.

– Но есть немного.

– Это экзамен, конечно, немножко волнительно. Итоговый экзамен выпал на 18-градусный мороз, но его не испугать. 40 килограммов снаряжения, течение Немана, плохая видимость под водой – условия, сродни боевому крещению. Но надо показать все, чему учили – с помощью страховочной веревки подавать и принимать правильные сигналы. А их два десятка.

Погружение на отлично. Закалка Дениса Горицкого еще со времен работы в пожарной службе МЧС в Островце. Затем ушел в водители-международники, но понял: все-таки его призвание – спасать. Квалификационный экзамен для трех будущих водолазов – в прошлом они представители других профессий, но решили кардинально изменить свою жизнь: работать на спасательных станциях в Островце, Слониме и Зельве. Профессия востребованная, но суровая. Сюда идут только по призванию. А главная награда за труды – это:

Дмитрий Лепешко, водолаз спасательной станции «Лососно» Гродненской областной организации «ОСВОД»:

Спасение человека. Это, пожалуй, самое прекрасное чувство, которое можно испытывать, когда достаешь живого человека, встречает скорая помощь и все люди тебя благодарят, в том числе и спасенный. Это самое лучшее, что есть в нашей работе. В экзамен входит и теоретическая часть: алгоритм проверки баллона, знания, как не получить баротравму легких, навыки оказания первой помощи. Специалистам надо разглядеть в учениках водолазный талант.