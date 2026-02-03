Минское «Динамо» проиграло СКА из Санкт-Петербурга

Минское «Динамо» потерпело поражение в домашнем поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Зубры» принимали принципиального и во многом неудобного соперника – СКА из Санкт-Петербурга. Матчи команд всегда проходили в яркой и неуступчивой борьбе. И эта дуэль не стала исключением. Гости вышли вперед на 6-й минуте, однако спустя немного времени Даниил Липский восстановил равенство на табло.

Тем не менее, на первый перерыв наши парни уходили в роли отстающих и это несмотря на то, что «минчане» перебросали своих оппонентов практически вдвое. Второй период начался с атак белорусского клуба, одна из которых увенчалась успехом – Роб Хэмилтон вернул паритет, который продержался совсем недолго – «армейцы» вновь повели.

В дальнейшем дружины продемонстрировали зрелищный хоккей и сохраняли интригу на протяжении всего матча, но победный результат гости не уступили и вырвали викторию, прервав тем самым свою затяжную серию неудач.

Следующий поединок подопечные Дмитрия Квартальнова проведут в предстоящий четверг, 5 февраля. Наши парни отправятся в Тольятти, где сыграют с местной «Ладой».