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В Доме футбола состоялось заседание комитета по клубному лицензированию

03 февраля 2026 19:33
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Курс на новый сезон. Сегодня в Доме футбола состоялось заседание комитета по клубному лицензированию, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Все команды высшей лиги получили допуск к участию в национальном первенстве.

Всего 16 дружин. Напомним, среди новичков будущего розыгрыша – три коллектива. Бобруйская «Белшина» вернулась в элитный дивизион чемпионата страны после двухлетнего перерыва, обыграв в переходных матчах «Сморгонь», которая в свою очередь отправилась в первую лигу. 

Также повышение в классе завоевали футболисты «Барановичей» и могилевского «Днепра» – они заменили «Слуцк» и «Молодечно». Действующим обладателем трофея является «МЛ Витебск». Тройку призеров дополнили минское «Динамо» и мозырская «Славия». Но впереди новый вызов. Точный календарь будет известен позднее.

# Футбол

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