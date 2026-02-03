Курс на новый сезон. Сегодня в Доме футбола состоялось заседание комитета по клубному лицензированию, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Все команды высшей лиги получили допуск к участию в национальном первенстве.

Всего 16 дружин. Напомним, среди новичков будущего розыгрыша – три коллектива. Бобруйская «Белшина» вернулась в элитный дивизион чемпионата страны после двухлетнего перерыва, обыграв в переходных матчах «Сморгонь», которая в свою очередь отправилась в первую лигу.

Также повышение в классе завоевали футболисты «Барановичей» и могилевского «Днепра» – они заменили «Слуцк» и «Молодечно». Действующим обладателем трофея является «МЛ Витебск». Тройку призеров дополнили минское «Динамо» и мозырская «Славия». Но впереди новый вызов. Точный календарь будет известен позднее.