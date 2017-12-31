«Чтобы у каждого была мечта»: как Олег Новицкий, Анатолий Ярмоленко и Дед Мороз поздравили минчан с Новым годом

Новости Беларуси. В праздничном выпуске программы «Минск и минчане» известные люди и персонажи поздравили жителей столицы с Новым годом.

Олег Новицкий 2017 год встречал в космосе.

И впервые подарил минчанам фото любимого города с невиданных высот.







Олег Новицкий, лётчик-космонавт, герой Российской Федерации:

Было очень тяжело поймать хорошие, качественные кадры. Минск всегда меняется к лучшему. Это – замечательный город, который мне очень нравится посещать. Мне нравится его чистота, порядок. Не только жителям столицы, хочу пожелать всем землякам всего самого наилучшего, прежде всего, здоровья, счастья, удачи. Чтобы все невзгоды обходили их стороной.

Чтобы у каждого была какая-то мечта, к которой он бы стремился. И все желания всегда исполнялись.

В уходящем году отметил 70-летний юбилей почётный гражданин Минска, народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко.



Анатолий Ярмоленко, почетный гражданин города Минска, народный артист Беларуси:

Хотел бы, чтобы в каждом доме нашего города, в каждой квартире звучала замечательная музыка, собирались друзья, было отличное настроение. А в стране был мир, и в городе был мир.

И чтобы мы с вами радовались жизни.