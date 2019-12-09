«Чтобы трудности таяли как снежинки». Ежегодная акция «Наши дети» началась в Беларуси

Новости Беларуси. Большое чудо для самых маленьких. В Беларуси эту рабочую неделю открыла самая трогательная предновогодняя благотворительная акция «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем впервые сразу по всей стране. Традиционный новогодний марафон добра согреет теплом тысячи детей-воспитанников детских домов и интернатов. Акцию вызвались поддержать уже более 100 организаций. В Минске первый новогодний утренник собрал гостей в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи. В волшебство зимнего праздника окунулась корреспондент Ксения Худолей.

Новогоднего чуда эти мальчики и девочки ждали уже несколько недель. Как только выпал первый снег и столица засверкала праздничными гирляндами, пришла пора готовиться к встрече с новым 2020-м. Одни вырезали снежинки, продумывали костюмы, другие – усердно разучивали песни и танцы.

С заботой о каждом ребёнке. Какие праздничные мероприятия пройдут в Беларуси во время акции «Наши дети» Детский ансамбль «Зорачкі» сегодня по-взрослому собранный. Им предстояла не просто встреча с Дедом Морозом, а ответственный творческий тандем. Маленькие артисты несколько месяцев усердно готовились поздравить особенных гостей с наступающим праздником и подарить тепло, которого порой так не хватает.

Мия Сидорова, участница Заслуженного любительского коллектива Беларуси образцового ансамбля «Зорачкі»:

Я хотела бы пожелать детям из детдома, чтобы поскорей бы их забрали из детдома и усыновили.

Анна Юнгина, участница Заслуженного любительского коллектива Беларуси образцового ансамбля «Зорачкі»:

Я бы на Новый год пожелала детям из детдома, чтобы они стали радостными, чтобы не грустили, вместе веселились.

Старт акции «Наши дети» – добрая традиция. Именно 9 декабря начался отсчет предпраздничных дней, полных улыбок и трепетного ожидания.

В Национальном центре творчества детей и молодежи новогодний антураж дети создали своими руками. Выставочный зал наполнили лучшие работы творческого конкурса «Калядная зорка». И в эту зимнюю сказку на несколько часов окунулись дети, которые, к сожалению, лишены родительской заботы. Но, несмотря на трудности, верят в волшебство и умеют мечтать.

Владислав Серебряков, воспитанник социально-педагогического центра Московского района Минска:

Я себя в этом году хорошо вел и я попросил у Деда Мороза беспроводные наушники.

Артур Голуб, воспитанник социально-педагогического центра Московского района Минска:

Я попросил футбольную форму, футбольный мяч. Я хочу поддерживать нашу страну, играть за наш город Минск.

Акция «Наши дети» ежегодно привлекает все новых и новых участников. Под патронатом главы государства из скромной искры добра с 1995 года она выросла в масштабный марафон.

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:

Мы определенную категорию охватываем детей, которые в силу определенных обстоятельств остались без внимания, возможно, без поддержки какой-то взрослых. Поэтому государство в эти чудесные дни особый акцент делает на эти категории. Посещаются дома-интернаты, детские дома, детские дома семейного типа. В этом году мы включили центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, где дети с особыми потребностями находятся. Скажу, что уже составлен плотный график, когда высшие должностные лица будут принимать участие в этой акции.

Кристина Генералова, методист Национального центра художественного творчества детей и молодежи:

Я хочу пожелать всем детям, чтобы их трудности все таяли просто как снежинки у них на ладошках. Чтобы они только улыбались и радовались всему, что происходит вокруг них.

Здесь дело не только в подарках, важнее эмоции. Ребята заряжаются ими на весь год и с новыми силами спешат учиться, дружить и просто жить.

Александра Мороз, воспитанница вспомогательной школы-интерната № 7 Минска:

Я бы хотела пожелать самого-самого удачного, самого хорошего. Чтобы в этот год у всех все было хорошо и чтобы улыбка сияла каждый день.

Андрей Тихончук, воспитанник вспомогательной школы-интерната № 11 Минска:

Счастья, здоровья, удачи. Чтобы все хорошо, чтобы мечты исполнялись. Подарить новогоднее волшебство каждому маленькому белорусу – главная задача взрослых на ближайшие несколько недель. Ведь это наши дети и наша надежда.