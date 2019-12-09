В Минске можно будет сдать ёлки на переработку после праздников

Новости Беларуси. После новогодних праздников минчане смогут сдать елки на переработку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. После новогодних праздников минчане смогут сдать елки на переработку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Планируется, что для реализации проекта определят специальные места рядом с жилыми домами. Возле площадки для сбора отходов минчане смогут оставить и свою новогоднюю красавицу. Оттуда деревья заберет спецтехника.
Эрвин Куртбединов, генеральный директор предприятия по обращению с отходами:
Елки должны быть без новогодней мишуры. Эти елки проходят шредирование, процедуру дробления. Мы получаем три фракции, которые будут использованы повторно в хозяйственном обороте – это щепа, компост и мульча.
Пока елки планируют забирать у горожан два последних воскресенья января. Вопрос по переработке деревьев возник еще в 2018 году. Тогда вместе с крупногабаритным мусором на полигоны вывезли примерно 340 тысяч новогодних деревьев, а это около 200 тысяч тонн лесоматериалов.