В Минске можно будет сдать ёлки на переработку после праздников

Новости Беларуси. После новогодних праздников минчане смогут сдать елки на переработку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Планируется, что для реализации проекта определят специальные места рядом с жилыми домами. Возле площадки для сбора отходов минчане смогут оставить и свою новогоднюю красавицу. Оттуда деревья заберет спецтехника.

Эрвин Куртбединов, генеральный директор предприятия по обращению с отходами:

Елки должны быть без новогодней мишуры. Эти елки проходят шредирование, процедуру дробления. Мы получаем три фракции, которые будут использованы повторно в хозяйственном обороте – это щепа, компост и мульча.