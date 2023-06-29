Новости Беларуси. В Беларуси восстановят разрушенный памятник погибшим партизанам. В годы войны бригада «Разгром» была одной из крупнейших партизанских организаций в стране, в ее состав входило шесть отрядов, а общая численность превышала 2 тысячи бойцов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борис Грызлов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:

Это было мощное военное соединение партизанское, в котором принимали участие и военные, и гражданские, и мужчины, и женщины. И 240 человек из этой бригады погибли. И памятник, который мы будем восстанавливать общими усилиями, посвящен и тем, кто погиб, и тем, кто участвовал в этом движении. Конечно, сегодня то время, когда мы должны противодействовать тем усилиям, которые прикладывают наши враги, коллективный Запад, пытаясь отнять у нас победу, нивелировать достижения Советского Союза в победе над гитлеровской Германией.