Новости Беларуси. В Беларуси восстановят разрушенный памятник погибшим партизанам. В годы войны бригада «Разгром» была одной из крупнейших партизанских организаций в стране, в ее состав входило шесть отрядов, а общая численность превышала 2 тысячи бойцов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Их силами было уничтожено около 300 вражеских поездов и 14,5 тысячи гитлеровцев. Место соединения «разгромовцев» – деревня Кленик в Смолевичском районе. Расположенный здесь мемориальный ансамбль в память о подвигах многонациональной бригады серьезно пострадал от урагана в 2017 году.
Борис Грызлов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:
Это было мощное военное соединение партизанское, в котором принимали участие и военные, и гражданские, и мужчины, и женщины. И 240 человек из этой бригады погибли. И памятник, который мы будем восстанавливать общими усилиями, посвящен и тем, кто погиб, и тем, кто участвовал в этом движении. Конечно, сегодня то время, когда мы должны противодействовать тем усилиям, которые прикладывают наши враги, коллективный Запад, пытаясь отнять у нас победу, нивелировать достижения Советского Союза в победе над гитлеровской Германией.
В отличие от соседних стран, которые уничтожают памятники советским воинам и стирают со страниц учебников упоминания о тех, кто ценой жизни защищал их землю, в Беларуси чтут подвиги предков.