Мамаев курган, «Сталинградская битва», операция «Кольцо» – участники «Поезда Памяти» прибыли в Волгоград

Хлебом-солью и казачьими песнями встречали участников «Поезда Памяти» в Волгограде. Город, где проходило решающее сражение Великой Отечественной войны, буквально пропитан историей. Ребята поднялись на Мамаев курган и увидели один из символов России – знаменитый памятник «Родина-мать зовёт!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свои впечатления в путевом дневнике оставила Анна Корольчук.

Анна Корольчук, корреспондент:

Мамаев курган называют главной высотой России: именно здесь проходили самые ожесточенные бои Сталинградской битвы. На военных картах того времени это место называлось высотой 102. И фашисты, стремившись к Волге, мечтали захватить его любой ценой. На кургане возвышается одна из самых знаменитых скульптур – «Родина-мать». Это женщина в развивающейся одежде, которая в правой руке поднимает меч к небу, а на лице призыв и ярость, рот искажен криком, словно поднимающим в бой 35 тысяч солдат, похороненных за ее спиной.

Роберт Чобанян, участник проекта «Поезд Памяти» (Армения):

В Волгограде все очень нравится, все окутано историей и такое ощущение только в Волгограде из тех городов, которые мы посетили.

Алимгерей Ибрагимов, участник проекта «Поезд Памяти» (Россия):

На Мамаев курган к «Родине-матери» я поднимался впервые, и это неописуемое ощущение: видно весь Волгоград. Мы стоим на могилах фактически советских солдат, которые защищали великий Сталинград.

– Поезд Памяти!

Матвей Масурновский, участник проекта «Поезд Памяти» (Беларусь):

Очень большой отпечаток на сердце оставило возложение цветов на Мамаевском кургане. Это очень большая честь. Это очень важно для меня – осознавать, что ты отдаешь дань уважения моим дедам, прадедам.

Ярослав Буравский, участник проекта «Поезд Памяти» (Беларусь):

Я даже непроизвольно хочу перейти на шепот, потому что у меня завораживает сердце. И все-таки, когда бываешь в таких местах, непроизвольно ты впадаешь в грусть, но при этом еще и в гордость.

Анна Корольчук, корреспондент:

Центральное место в музее – панорамная картина «Сталинградская битва». Это самое крупное живописное полотно в России, площадью 2000 м.кв. Оно иллюстрирует подвиг защитников города-героя, а именно заключительный этап битвы – операция «Кольцо».