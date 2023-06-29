«Это было очень душевно». Стали известны победители фотоконкурса к Году мира и созидания

Новости Беларуси. Названы победители фотоконкурса, посвященного Году мира и созидания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В творческом проекте приняли участие работники организаций, входящих в систему Управления делами Президента. Это более 200 сотрудников, они представляют разные регионы республики. Всего заявлено было около 800 фоторабот. Авторам лучших во Дворце Республики вручили дипломы и ценные призы.

Антон Краевский, заместитель управляющего делами Президента:

Это творческий потенциал человека, который раскрывается. Точно чувствовались нотки Родины, семьи, детей. Много фотографий было посвящено труду на предприятиях. Это было очень душевно.

Глеб Отчик, председатель Союза художников:

Каждая работа несла какую-то теплоту и излучала энергию. Мы подходили с профессиональной точки зрения, первое – это содержание работы и раскрытие идеи, потом – образ, образное, художественное. И композиция. Это три основных критерия, которыми мы руководствовались.