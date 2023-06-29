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«Это было очень душевно». Стали известны победители фотоконкурса к Году мира и созидания

29 июня 2023 17:46
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Новости Беларуси. Названы победители фотоконкурса, посвященного Году мира и созидания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это было очень душевно». Стали известны победители фотоконкурса к Году мира и созидания-1

В творческом проекте приняли участие работники организаций, входящих в систему Управления делами Президента. Это более 200 сотрудников, они представляют разные регионы республики. Всего заявлено было около 800 фоторабот. Авторам лучших во Дворце Республики вручили дипломы и ценные призы.

«Это было очень душевно». Стали известны победители фотоконкурса к Году мира и созидания-4

Антон Краевский, заместитель управляющего делами Президента:
Это творческий потенциал человека, который раскрывается. Точно чувствовались нотки Родины, семьи, детей. Много фотографий было посвящено труду на предприятиях. Это было очень душевно.

«Это было очень душевно». Стали известны победители фотоконкурса к Году мира и созидания-7

Глеб Отчик, председатель Союза художников:
Каждая работа несла какую-то теплоту и излучала энергию. Мы подходили с профессиональной точки зрения, первое – это содержание работы и раскрытие идеи, потом – образ, образное, художественное. И композиция. Это три основных критерия, которыми мы руководствовались.

«Это было очень душевно». Стали известны победители фотоконкурса к Году мира и созидания-10

«Это было очень душевно». Стали известны победители фотоконкурса к Году мира и созидания-12

В фойе Дворца Республики работала фотовыставка, где были представлены лучшие работы конкурсантов. На них запечатлена красота Беларуси, отображены памятники истории и культуры, в кадр также попали трудовые династии и счастливые семьи.

# Год мира и созидания # общество # Антон Краевский # Глеб Отчик # Фотофакт

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