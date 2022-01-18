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«В этом едины религиозные конфессии». Священнослужители поделились мнениями о проекте обновлённой Конституции

18 января 2022 17:46
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Новости Беларуси. Обсуждения обновления Основного закона продолжаются. О важности сохранения традиционных семейных ценностей 18 января говорили на консультативном межконфессиональном совете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

На встрече с уполномоченным по делам религий и национальностей священнослужители поделились мнениями о проекте обновленной Конституции.  

«В этом едины религиозные конфессии». Священнослужители поделились мнениями о проекте обновлённой Конституции-1

Сегодня в нашей стране зарегистрировано 25 конфессий и религиозных общин. Всех их объединяет стремление к сохранению мира и спокойствия в обществе. Большую поддержку во всех конфессиях нашла поправка о закреплении традиционного брака между мужчиной и женщиной. Среди новелл, которые вызывают наибольшее количество вопросов, это порядок формирования и полномочия Всебелорусского народного собрания.  

«В этом едины религиозные конфессии». Священнослужители поделились мнениями о проекте обновлённой Конституции-4

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей:  
Что объединяет религиозные конфессии? Это стремление к сохранению традиционных семейных ценностей, которые есть в нашем обществе, и недопущение влияния тех ценностей, которые приводят к разрушению социального мира и спокойствия в обществе. Поэтому в этом едины религиозные конфессии. Они выступают за то, чтобы были крепкая семья и уважение младших поколений к старшим поколениям. Поэтому те изменения, которые предполагают в Основной закон, именно и направлены на укрепление семейных ценностей в нашей стране.  

«В этом едины религиозные конфессии». Священнослужители поделились мнениями о проекте обновлённой Конституции-7

Еще одной темой обсуждения на межконфессиональном совете стало обобщение опыта работы в период пандемии. Дистанцирование, масочный режим и онлайн-службы уже стали привычными атрибутами.  

«В этом едины религиозные конфессии». Священнослужители поделились мнениями о проекте обновлённой Конституции-10

Григорий Абрамович, главный раввин Религиозного объединения общин прогрессивного иудаизма в Беларуси:  
Мы должны не останавливать процессы, которые связаны с нашей жизнью. Рождение, имянаречение, взросление, свадьбы, они продолжаются. COVID-19 не может их отменить. Сегодняшняя сложность – это когда люди задают вопрос, когда закончится, сколько еще терпеть и за что. И на эти вопросы мы вместе обсуждаем ответы. Мы не всегда их находим, но обязательно нужно обсуждение и духовный поиск.  

Представители общин выразили благодарность государству за то, что они, в отличие от европейских коллег, не столкнулись с локдауном. Для верующих дорога в соборы, костелы и мечети оставалась открытой даже в сложные времена.  

# Конституция # общество # Александр Румак # Григорий Абрамович # Фотофакт

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