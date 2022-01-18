«В этом едины религиозные конфессии». Священнослужители поделились мнениями о проекте обновлённой Конституции

Сегодня в нашей стране зарегистрировано 25 конфессий и религиозных общин. Всех их объединяет стремление к сохранению мира и спокойствия в обществе. Большую поддержку во всех конфессиях нашла поправка о закреплении традиционного брака между мужчиной и женщиной. Среди новелл, которые вызывают наибольшее количество вопросов, это порядок формирования и полномочия Всебелорусского народного собрания.

Александр Румак, уполномоченный по делам религий и национальностей: Что объединяет религиозные конфессии? Это стремление к сохранению традиционных семейных ценностей, которые есть в нашем обществе, и недопущение влияния тех ценностей, которые приводят к разрушению социального мира и спокойствия в обществе. Поэтому в этом едины религиозные конфессии. Они выступают за то, чтобы были крепкая семья и уважение младших поколений к старшим поколениям. Поэтому те изменения, которые предполагают в Основной закон, именно и направлены на укрепление семейных ценностей в нашей стране.

Григорий Абрамович, главный раввин Религиозного объединения общин прогрессивного иудаизма в Беларуси:

Мы должны не останавливать процессы, которые связаны с нашей жизнью. Рождение, имянаречение, взросление, свадьбы, они продолжаются. COVID-19 не может их отменить. Сегодняшняя сложность – это когда люди задают вопрос, когда закончится, сколько еще терпеть и за что. И на эти вопросы мы вместе обсуждаем ответы. Мы не всегда их находим, но обязательно нужно обсуждение и духовный поиск.

Представители общин выразили благодарность государству за то, что они, в отличие от европейских коллег, не столкнулись с локдауном. Для верующих дорога в соборы, костелы и мечети оставалась открытой даже в сложные времена.