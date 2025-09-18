В 2025-м сенаторы провели более 270 приёмов граждан

Взаимоотношения Беларуси с западными странами – тема, которая обсуждается на всех уровнях власти, а также в коллективах. Она же сегодня, 18 сентября, звучала и во время встречи председателя Совета Республики Национального собрания Натальи Кочановой с сотрудниками Президентской библиотеки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Говорили, в частности, о непростой ситуации на границе с Польшей. Беларусь всегда была миролюбивой страной, которая придерживается принципов добрососедства. И потому действия Варшавы не могут не вызвать сожаления. Особенно учитывая встречные шаги Беларуси – речь идет, например, о безвизовом режиме, который уже не первый год действует для граждан более 70 стран, в том числе европейских.

Наталья Кочанова также рассказала о взаимодействии сенаторов с гражданами. В основе нашей внутренней политики всегда остается простой человек. Так, только за 8 месяцев представители Совета Республики провели 277 приемов граждан, почти 1 300 встреч с трудовыми коллективами, обработали более пяти тысяч обращений. Формы такого взаимодействия постоянно совершенствуются, а инициативы становятся основой для новых законопроектов. Ведь, как поручал глава государства, все законы должны идти из жизни.