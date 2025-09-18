Франция охвачена общенациональным протестом

Накаляется обстановка во Франции. Страна погружается в пучину общенационального протеста. На улицы вышли несколько сотен тысяч человек, которые возмущены решением правительства заткнуть дыру в национальном бюджете за счет своих же граждан. Масштаб социального взрыва становится больше с каждым часом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместо запланированных 250 маршей состоялись уже более 300. И далеко не всегда они проходят мирно. Поступающие сообщения больше напоминают сводки об уличных боях. Так, в Париже полиция разгоняла слезоточивым газом толпу, которая пыталась перекрыть трамвайные пути и занять один из автобусных парков.

Впрочем, стычки с французскими правоохранителями происходят повсеместно. Уже сообщается о нескольких сотнях задержанных. Тем не менее сопротивление граждан пятой республики продолжается и набирает обороты. В Тулоне и Лионе демонстранты перекрыли автомобильные развязки и шоссе. В Марселе манифестанты взяли в осаду завод по производству вооружений. По всей Франции нарушено железнодорожное сообщение. Ожидается, что акция протеста станет самой масштабной и многочисленной за последние два года, ведь правительство не предпринимает никаких шагов для улучшения ситуации. Гнев простых французов только усиливается, а проблемные вопросы так и не решаются.