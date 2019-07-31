«Чтобы ребята почувствовали, что такое вообще спорт»: первый в Беларуси инклюзивный зал по кроссфиту открыли в Лиде

Новости Беларуси. Избавиться от комплексов с помощью спорта. В Лиде появился первый в Беларуси инклюзивный зал по кроссфиту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заниматься в нем могут как люди с инвалидностью, так и без – турники и тренажеры адаптированы под безбарьерную среду. Зал уже посещают 17 человек, из них семь – в инвалидной коляске. Корреспондент Галина Буро побывала на тренировке.

Дышим, дышим. Когда тянешь – выдыхай.

Следить за дыханием и осанкой Елена Ничипор уже привыкает, ведь посещает зал с первого дня его работы. И хоть у девушки с детства были проблемы с ногами, а в 17 лет она окончательно пересела в инвалидную коляску, Елена ведет активный образ жизни. К тому же от спорта уже есть эффект.

Елена Ничипор, жительница Лиды:

Руки крепче стали, лучше себя чувствовать стала, даже спать лучше стала.

Кроссфит – популярное сегодня в мире направление, в основе – методики круговой тренировки. И в Лиде решили: спорт не имеет границ. Классические тренажеры здесь доработали, чтобы они были доступны в том числе и людям с инвалидностью. Аналогов такому залу в стране нет.

Галина Буро, корреспондент:

Сейчас мы с Евгением продемонстрируем гребной тренажер – это лидское но-хау. Он трансформер и легко приспосабливается под колясочника с помощью установки съемного кресла (его отдельно заказывали на заводе в Минске).

И если тренажеры универсальные, то программы занятий – индивидуальные. Тренер Виктор Захарьев учитывает физическую форму и особенности здоровья каждого. Он и сам не понаслышке знает, каково это – тренировать силу и волю.

Здесь, видите, идет склон такой, где я могу подъехать на коляске, спокойно взяться. И дальше уже иду по нарастающей.

В инвалидной коляске, которая, кстати, весит 10 килограммов, Виктор оказался 20 лет назад – повредил спинной мозг. Посещал реабилитацию, а потом и сам начал работать с людьми с ограниченными возможностями: стал инструктором по тяжелой атлетике и плаванию, весной даже освоил горные лыжи в Норвегии.

А теперь он первый в Беларуси тренер по инклюзивному кроссфиту.

Виктор Захарьев, тренер по инклюзивному кроссфиту:

Я хочу, чтобы ребята почувствовали, что такое вообще спорт, как это клево, как это нормально, как с ним можно добиться чего-нибудь. У нас вообще заведено – ну, чем заниматься колясочникам? Большинство сидят дома. У кого-то проблемы с давлением, у кого-то еще с чем-то. Но это не повод, чтобы отказываться вообще от всего и сидеть дома. Сидя дома тоже можно инсульт заработать.

Инклюзивный зал удалось обустроить благодаря победе в конкурсе проектов ПРООН. Инициатором выступил известный активист-колясочник из Лиды Александр Авдевич. Ключевым в проекте оказалось то, что кроссфит подразумевает тренировки в компании нескольких человек.

Александр Авдевич, автор проекта:

И я подумал: а почему бы вот в эту компанию не включать человека с инвалидностью? Ведь автоматически люди, которые не имеют инвалидности, будут осознавать и понимать, какие трудности он испытывает. И уже совершенно по-другому относиться к таким людям, не считать их чем-то табуированным или кем-то, кого нужно жалеть.