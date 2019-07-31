Экологический кредит: что нужно делать прямо сейчас, чтобы в будущем не жить в тотальном режиме долга перед природой?

Новости Беларуси. Об экологическом кредите поговорим с гостем студии Новости «24 часа» – начальником главного управления экологической политики, международного сотрудничества и науки Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Екатериной Кузнецовой. За первое полугодие 2019-го человечество израсходовало условный запас возобновляемых природных ресурсов планеты за год Что такое идея устойчивого развития в отношении экологии Сергей Прохоров, СТВ:

Группа международных экспертов утверждает, что человечество живет с существенным экологическим долгом. На ваш взгляд, насколько эта информация может быть объективной? Что это значит глобально и для Беларуси в частности?

Екатерина Кузнецова, начальник главного управления экологической политики, международного сотрудничества и науки Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

Что сегодня признается и что, безусловно, разделяет Республика Беларусь – это идею устойчивого развития. Идею, что наше поколение не должно исчерпать природные ресурсы так, чтобы будущим поколениям было не из чего строить свою экономику. Поэтому экономический рост при рациональном природопользовании и соблюдении социальной справедливости – это три составляющие концепции устойчивого развития. Стратегия устойчивого развития Республики Беларусь принята, действует. Республика Беларусь вместе со всем международным сообществом разделяет Цели устойчивого развития. Учет природных ресурсов – это очень непростая штука. Экономисты, международные эксперты спорят до сих пор, как именно измерять, как именно рассчитывать, какие именно ресурсы являются значимыми природными ресурсами. Тем не менее, что-то из международных подходов в Республике Беларусь уже учтено, что-то не до конца. В некоторых вещах мы еще присматриваемся к международному опыту.

Сергей Прохоров:

Все-таки что это за формула, ведь у каждой страны то самое потребление ресурсов может различаться в разы? Екатерина Кузнецова:

Если мы будем говорить о Республике Беларусь, то экологический налог у нас присутствует в Налоговом кодексе. Природопользователи, которые у нас пользуются ресурсами тем фактом, что они загрязняют атмосферный воздух либо сбрасывают сточные воды, обязаны платить этот самый экологический налог. У нас есть налог на изъятие, на добычу природных ресурсов. К ним будут относиться те, кто добывают калийные соли, нефть, пески, виноградных улиток, например – они тоже платят налог. Да, действительно, вопрос, касающийся неравномерности потребления ресурсов разными странами, стоит на повестке дня. И если мы будем говорить о наиболее серьезных проблемах, таких как климатические, – они очень явственно показывают, что свой вклад в потепление климата, в выбросы парниковых газов в первую очередь вносят именно крупные промышленные страны.

Насколько хватит залежей калийных солей в Беларуси Сергей Прохоров:

Как все-таки обстоят дела в нашей стране с сохранением наших природных богатств? Екатерина Кузнецова:

По средней обеспеченности водными ресурсами мы находимся на уровне европейских стран. Более того, здесь мы гораздо более богаты, чем наши ближайшие соседи. При этом важно подчеркнуть, что Республика Беларусь осознает, что водные ресурсы, несмотря на то, что у нас их довольно много, также не бесконечны. Прилагаются усилия, во-первых, для того, чтобы сокращалось водопотребление. Если мы будем говорить об объемах водопотребления в промышленности, то по сравнению с 2015 годом водопотребление у нас сократилось на 50 %. Если мы будем говорить о природных ресурсах, которыми Беларусь богата помимо воды, – это калийные соли. Калийного сырья у нас достаточно много: у нас разведанных запасов калийных солей более 7,7 миллиардов тонн. Ежегодная добыча имеющимися мощностями – порядка 50 миллионов тонн. То есть мы можем говорить, что если добыча будет сегодняшними темпами, на 150 лет – нам с вами, нашим детям, внукам и, наверное, правнукам должно хватить.

Сергей Прохоров:

Не так уж и много на самом деле. Екатерина Кузнецова:

В общем и целом нет. Но у нас есть целый ряд перспективных площадей, и геологоразведка продолжается. Три простых шага к экологически дружественному образу жизни Сергей Прохоров:

Напоследок хотелось бы услышать ваше мнение о простых по сути, но очень важных вещах. Что на ваш взгляд сегодня, прямо сейчас нужно делать, чтобы в будущем не жить в тотальном режиме долга перед природой?