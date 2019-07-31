С 1 августа увеличиваются пенсии и пособия

Новости Беларуси. В первый день августа почти на 67 рублей повысится средний бюджет прожиточного минимума. С этим показателем напрямую увязаны пенсии и пособия, поэтому они тоже вырастут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь при рождении первого ребенка выплата составит 2309 рублей, а второго и последующих – 3233 рубля. Прибавку в 6,5 % получат пенсионеры. Средняя трудовая пенсия составит 438 рублей, а средний размер выплат по возрасту – примерно 446.

Бюджет прожиточного минимума у нас принято пересматривать раз в три месяца. Он напрямую связан со средней заработной платой. Если она растет, то БПМ увеличивается, если нет, то остается прежним. Предыдущий пересмотр был 1 мая.