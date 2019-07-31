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За первое полугодие 2019-го человечество израсходовало условный запас возобновляемых природных ресурсов планеты за год

31 июля 2019 17:00
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Новости мира. Интересные результаты исследования международной организации «Глобальная сеть экологического следа» на днях облетели весь интернет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оказывается, с конца июля человечество живет в экологический кредит.

За первое полугодие 2019-го человечество израсходовало условный запас возобновляемых природных ресурсов планеты за год-1

Что это значит? Всего за прошедшее полугодие мы израсходовали весь условный запас возобновляемых за год природных ресурсов. Схема вычисления проста. Исследователи соотносят объемы потребления биоресурсов (это и вода, и продовольствие, и даже древесина) со способностью экосистем восстановиться.

За первое полугодие 2019-го человечество израсходовало условный запас возобновляемых природных ресурсов планеты за год-4

Тут, кстати, каждая страна бережлива или небережлива по-своему. Самые нерациональные потребители живут в Катаре. Так называемый экодолг здесь можно рассчитывать уже с февраля. А вот у кого действительно нужно поучиться экономить ресурсы, так это у Индонезии. Для жителей этой страны период экодолга начнется лишь с 18 декабря.

Подобные исследования экологи ведут еще с начала 70-х, и они заметили нерадостный факт: каждый год начало жизни «в кредит» наступает все раньше.

За первое полугодие 2019-го человечество израсходовало условный запас возобновляемых природных ресурсов планеты за год-7

Об этом мы поговорили с гостем студии Новости «24 часа» – начальником главного управления экологической политики, международного сотрудничества и науки Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Екатериной Кузнецовой.

Экологический кредит: что нужно делать прямо сейчас, чтобы в будущем не жить в тотальном режиме долга перед природой?

# Экология # общество # Фотофакт

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