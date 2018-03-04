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Бизнес-леди из Витебска бесплатно консультирует всех, кто хочет открыть собственное дело

04 марта 2018 13:15
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Новости Беларуси. В помощь начинающим коллегам. В Витебске готовы бесплатно давать консультации тем, кто решился открыть собственное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Бизнес-леди из Витебска бесплатно консультирует всех, кто хочет открыть собственное дело-1


В ритме танца теперь проходит вся ее жизнь. Дарья долго искала себя в разных сферах. Шесть месяцев была без работы. Но всегда мечтала о своем маленьком, но любимом деле. И вот уже полтора года она хозяйка и пока единственный тренер школы хореографии. На обучении – 120 мальчиков и девочек от 3 и до 60 лет. 

Бизнес-леди из Витебска бесплатно консультирует всех, кто хочет открыть собственное дело-3

Бизнес-леди из Витебска бесплатно консультирует всех, кто хочет открыть собственное дело-5

Дарья Романова-Сосновская, индивидуальный предприниматель: 
Очень сильно помогли в фонде именно для безработных. Я подошла туда, все объяснили, рассказали. Я получила субсидию. И теперь на безвозмездной основе очень часто консультирую ребят, которые тоже хотят открыть что-то свое. 

Теперь на практический мастер-класс к Дарье направляют из Центра занятости. Девушка готова делиться опытом – расскажет все и про налоговые отчисления и про то, как проще взять кредит. Именно благодаря таким консультациям подруга Анна полгода назад открыла собственную студию причесок. 

Бизнес-леди из Витебска бесплатно консультирует всех, кто хочет открыть собственное дело-8

Анна Михайлова, индивидуальный предприниматель: 
Просто когда смотришь, что твой близкий человек, вот он рядом, а не где-то там за экраном телевизора, он берет, делает и у него все получается. Ты понимаешь, что ты такой же человек, из плоти и крови, и ты тоже можешь это сделать. 

В Витебской области сегодня около трех с половиной тысяч безработных. Многие из них бояться сделать первый шаг к мечте. А ведь сейчас время самое подходящее. 

Бизнес-леди из Витебска бесплатно консультирует всех, кто хочет открыть собственное дело-11

Анастасия Бут, СТВ: 
Теперь открыть свое дело стало гораздо проще. Достаточно подать заявление в местный исполком. Это один из главных эффектов нового декрета Президента №7 «О развитии предпринимательства». Документа, который в корне меняет правила деловой игры. 

В обсуждении такого важного и нужного декрета принимали участие и начинающие индивидуальные предприниматели, и акулы бизнеса, и чиновники. Каждый вносил свои предложения, которые нашли отражение в документе. 

Бизнес-леди из Витебска бесплатно консультирует всех, кто хочет открыть собственное дело-14


Дарья Романова-Сосновская: 
Меня непосредственно касаются и очень радуют два пункта. Первое – это то, что до 2020 года не планируется повышение налоговых ставок и принятие каких-либо пошлин, сборов. Второй принцип – это принцип невмешательства надзорных органов в нашу работу. И мы, скажем так, немножечко расслабились, выдохнули. 

Бизнес-леди из Витебска бесплатно консультирует всех, кто хочет открыть собственное дело-16

Бизнес-перезагрузка – не только упрощение пожарных и санитарных норм, повышение ответственности предпринимателя и раскрепощение деловой инициативы. Это еще экономический и социальный эффект. И, судя по прогнозам специалистов, уже через три года доля малого и среднего бизнеса увеличиться на 40 %. 

# общество # Государственная политика в сфере предпринимательства # Фотофакт # Дарья Романова-Сосновская # Анна Михайлова

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