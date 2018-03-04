Бизнес-леди из Витебска бесплатно консультирует всех, кто хочет открыть собственное дело

Новости Беларуси. В помощь начинающим коллегам. В Витебске готовы бесплатно давать консультации тем, кто решился открыть собственное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



В ритме танца теперь проходит вся ее жизнь. Дарья долго искала себя в разных сферах. Шесть месяцев была без работы. Но всегда мечтала о своем маленьком, но любимом деле. И вот уже полтора года она хозяйка и пока единственный тренер школы хореографии. На обучении – 120 мальчиков и девочек от 3 и до 60 лет.

Дарья Романова-Сосновская, индивидуальный предприниматель:

Очень сильно помогли в фонде именно для безработных. Я подошла туда, все объяснили, рассказали. Я получила субсидию. И теперь на безвозмездной основе очень часто консультирую ребят, которые тоже хотят открыть что-то свое.



Теперь на практический мастер-класс к Дарье направляют из Центра занятости. Девушка готова делиться опытом – расскажет все и про налоговые отчисления и про то, как проще взять кредит. Именно благодаря таким консультациям подруга Анна полгода назад открыла собственную студию причесок.

Анна Михайлова, индивидуальный предприниматель:

Просто когда смотришь, что твой близкий человек, вот он рядом, а не где-то там за экраном телевизора, он берет, делает и у него все получается. Ты понимаешь, что ты такой же человек, из плоти и крови, и ты тоже можешь это сделать. В Витебской области сегодня около трех с половиной тысяч безработных. Многие из них бояться сделать первый шаг к мечте. А ведь сейчас время самое подходящее.

Анастасия Бут, СТВ:

Теперь открыть свое дело стало гораздо проще. Достаточно подать заявление в местный исполком. Это один из главных эффектов нового декрета Президента №7 «О развитии предпринимательства». Документа, который в корне меняет правила деловой игры. В обсуждении такого важного и нужного декрета принимали участие и начинающие индивидуальные предприниматели, и акулы бизнеса, и чиновники. Каждый вносил свои предложения, которые нашли отражение в документе.



Дарья Романова-Сосновская:

Меня непосредственно касаются и очень радуют два пункта. Первое – это то, что до 2020 года не планируется повышение налоговых ставок и принятие каких-либо пошлин, сборов. Второй принцип – это принцип невмешательства надзорных органов в нашу работу. И мы, скажем так, немножечко расслабились, выдохнули.