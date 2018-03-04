Один день из жизни сельского участкового – в репортаже СТВ
Новости Беларуси. В борьбе с преступностью, о которой на неделе говорил Президент, на переднем краю стоят участковые милиционеры, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Люди, которые должны знать все о жителях своей территории, те, кто имеет рычаги для предотвращения преступлений. В День милиции решили показать один день из жизни простого сельского участкового.
Василий Лагуновский новости смотрел. Вопросы, поднимавшиеся на заседании совбеза, ему близки. Ключевая тема – пьянство и бытовое насилие – его тема. То, с чем он борется каждый день.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вдумайтесь: почти треть убийств совершается на бытовой почве. И вы знаете, это такой главный (интегрированный, если хотите) показатель работы нашей милиции. Если уж мы не можем в быту к порядку призвать дебоширов и бандитов, убийц, о какой милиции тогда можно вообще вести речь? Да и о прокуратуре, в том числе. Подчеркиваю: любой человек в нашей стране должен чувствовать себя абсолютно защищенным от этих проявлений.
Агрогородок Дашковка ухоженный и с виду спокойный населенный пункт. Люди работают, растят детей. Однако и здесь нормально жить хотят не все.
Юрий Прокопенко, СТВ:
На участке Василия Лагуновского (это несколько деревень) проживает около 2 тысяч человек. Сейчас мы идем проверять лиц, которые состоят на профилактическом учете. Это каждодневная работа участкового инспектора милиции.
Работ сельского участкового это не только административные протоколы и штрафы. Василий Лагуновский и психологическая служба, и бюро занятости в одном лице. Считает, человек, который ходит на работу, гораздо меньше склонен к противозаконным делам. 20-летнему Александру он уже помогал устроиться в местное хозяйство. Но работа полеводом юношу не устроила. Уволили за прогулы.
Василий Лагуновский, участковый инспектор милиции:
Сейчас как правильно говорит наш Президент, если у человека нет работы, он будет брать в руки винтовку или бутылку. Что-то будет брать. Поэтому мы сейчас ему выдали предписание в центр занятости населения. Он туда съездил.
Испугавшись перспективы лишиться ребенка и родительских прав Алеся завязала. Три месяца как не заглядывает в рюмку. Закодировалась и пытается воспользоваться последним шансом. У чумазого Кирилла есть надежда, что мама останется с ним.
Алеся Ходонович, житель деревни Новоселки:
Вот теперь планируем стать на путь истинный. Стоим на очереди, чтобы нам немного жилищные условия поправить.
Пьянство в современной Беларуси одна из основных проблем. На этом заострил внимание глава государства на встрече с представителями силового блока. Каждое четвёртое преступление в стране совершается в нетрезвом состоянии. И запретами на продажу алкоголя вопрос не решить.
Александр Лукашенко:
Должны быть жестокие меры ответственности, начиная от появления в нетрезвом состоянии в общественных местах там, где не должен появляться, и заканчивая, если ты нажрался, сел в автомобиль и убил человека.
Подполковник Василий Лагуновский поддерживает Президента, меры наказания для нетрезвых водителей можно ужесточить. Ведь пьяный за рулем – потенциальный убийца. Увещевания и предостережения помогают не всегда. То и дело на своем участке ему встречаются водители подшофе.
Василий Лагуновский:
Обратили внимание, что человек садился у магазина за руль в нетрезвом состоянии. Стали его преследовать. Вызвали сотрудников ГАИ. Остановили, человека задержали. Лишен водительских прав в данный момент.
Василий Лагуновский отвечает за порядок на своем участке почти 20 лет. Криминогенная ситуация за это время значительно улучшилась. Работает на упреждение. Он знает все и всех, и его все знают.
Елена Волк, житель агрогородка Дашковка:
Участковый у нас хороший. Он всегда держит все под контролем, с людьми постоянно хорошо общается. Поддерживает порядок.
Сергей Ганьков, житель агрогородка Дашковка:
Пьяные иногда встречались. Здесь же под магазином можно кого-то видеть. Сейчас тихо, спокойно.
Василий Лагуновский:
Когда я пришел обслуживать данный участок, у меня регистрировалось около 120 уголовных преступлений. С каждым годом криминогенная ситуация у нас в стране улучшается. Регистрируется не больше 30 преступлений.
Агрородок Дашковка его малая родина. Василий Михайлович не только милиционер, но и депутат сельского совета. Старается успеть по всем направлениям. Недавно по его инициативе на здешних дорогах установили новые дорожные знаки, обновили детскую площадку. Это тоже работа на упреждение.