Один день из жизни сельского участкового – в репортаже СТВ

Новости Беларуси. В борьбе с преступностью, о которой на неделе говорил Президент, на переднем краю стоят участковые милиционеры, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Люди, которые должны знать все о жителях своей территории, те, кто имеет рычаги для предотвращения преступлений. В День милиции решили показать один день из жизни простого сельского участкового.

Василий Лагуновский новости смотрел. Вопросы, поднимавшиеся на заседании совбеза, ему близки. Ключевая тема – пьянство и бытовое насилие – его тема. То, с чем он борется каждый день.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вдумайтесь: почти треть убийств совершается на бытовой почве. И вы знаете, это такой главный (интегрированный, если хотите) показатель работы нашей милиции. Если уж мы не можем в быту к порядку призвать дебоширов и бандитов, убийц, о какой милиции тогда можно вообще вести речь? Да и о прокуратуре, в том числе. Подчеркиваю: любой человек в нашей стране должен чувствовать себя абсолютно защищенным от этих проявлений. Агрогородок Дашковка ухоженный и с виду спокойный населенный пункт. Люди работают, растят детей. Однако и здесь нормально жить хотят не все.

Юрий Прокопенко, СТВ:

На участке Василия Лагуновского (это несколько деревень) проживает около 2 тысяч человек. Сейчас мы идем проверять лиц, которые состоят на профилактическом учете. Это каждодневная работа участкового инспектора милиции. Работ сельского участкового это не только административные протоколы и штрафы. Василий Лагуновский и психологическая служба, и бюро занятости в одном лице. Считает, человек, который ходит на работу, гораздо меньше склонен к противозаконным делам. 20-летнему Александру он уже помогал устроиться в местное хозяйство. Но работа полеводом юношу не устроила. Уволили за прогулы.

Василий Лагуновский, участковый инспектор милиции:

Сейчас как правильно говорит наш Президент, если у человека нет работы, он будет брать в руки винтовку или бутылку. Что-то будет брать. Поэтому мы сейчас ему выдали предписание в центр занятости населения. Он туда съездил. Испугавшись перспективы лишиться ребенка и родительских прав Алеся завязала. Три месяца как не заглядывает в рюмку. Закодировалась и пытается воспользоваться последним шансом. У чумазого Кирилла есть надежда, что мама останется с ним.

Алеся Ходонович, житель деревни Новоселки:

Вот теперь планируем стать на путь истинный. Стоим на очереди, чтобы нам немного жилищные условия поправить. Пьянство в современной Беларуси одна из основных проблем. На этом заострил внимание глава государства на встрече с представителями силового блока. Каждое четвёртое преступление в стране совершается в нетрезвом состоянии. И запретами на продажу алкоголя вопрос не решить.

Александр Лукашенко:

Должны быть жестокие меры ответственности, начиная от появления в нетрезвом состоянии в общественных местах там, где не должен появляться, и заканчивая, если ты нажрался, сел в автомобиль и убил человека. Подполковник Василий Лагуновский поддерживает Президента, меры наказания для нетрезвых водителей можно ужесточить. Ведь пьяный за рулем – потенциальный убийца. Увещевания и предостережения помогают не всегда. То и дело на своем участке ему встречаются водители подшофе.

Василий Лагуновский:

Обратили внимание, что человек садился у магазина за руль в нетрезвом состоянии. Стали его преследовать. Вызвали сотрудников ГАИ. Остановили, человека задержали. Лишен водительских прав в данный момент. Василий Лагуновский отвечает за порядок на своем участке почти 20 лет. Криминогенная ситуация за это время значительно улучшилась. Работает на упреждение. Он знает все и всех, и его все знают.

Елена Волк, житель агрогородка Дашковка:

Участковый у нас хороший. Он всегда держит все под контролем, с людьми постоянно хорошо общается. Поддерживает порядок.

Сергей Ганьков, житель агрогородка Дашковка:

Пьяные иногда встречались. Здесь же под магазином можно кого-то видеть. Сейчас тихо, спокойно. Василий Лагуновский:

Когда я пришел обслуживать данный участок, у меня регистрировалось около 120 уголовных преступлений. С каждым годом криминогенная ситуация у нас в стране улучшается. Регистрируется не больше 30 преступлений.