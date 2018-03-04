Она художник от Бога. Как работает кондитер с билборда «Сэрцам адданыя роднай зямлі»

Новости Беларуси. Мастера-кондитера из Большой Берестовицы теперь знает в лицо вся страна. Женщина стала героем проекта Белорусского телеграфного агентства «Сэрцам адданыя роднай зямлі». Билборды с изображением людей труда украсили городские улицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ловкость рук – и качественный результат. Елена Отока работает кондитером уже 40 лет. И вся округа знает, кто в Берестовице умеет изготовить торт мечты. В 30 лет женщина получила звание мастер-кондитер. Ее имя внесено в книгу славы Гродненской области. А еще – десятки побед в кулинарных конкурсах. Правда, теперь она уже не на сцене, а в жюри. И все это, внимание, без каких-либо дипломов. В 16 лет Елена пошла работать поваром в школьную столовую в Свислочи. Затем в совхозную, вышла замуж и переехала в Берестовицу.

Елена Отока, кондитер Берестовицкого филиала Гродненского областного потребительского общества:

Пекла пирожки и училась быть кондитером. Потому что очень понравилось. Понравился сам процесс. После смены она оставалась и смотрела, как работают кондитеры. А потом набралась смелости и попросила у директора перевестись к ним. Руководство одобрило и ни разу не пожалело. Елена оказалась самородком с идеальным вкусом. Она усовершенствовала работу цеха, внедрила десятки авторских рецептов. Из последнего – торт «Татьяна».

Елена Отока:

Нам нужны были торты со сливками. Вот мы и придумали, я придумала такой вариант. Сочетание не бисквита со сливками, а вот попробовать медовый полуфабрикат со сливками. А здесь уже кипит творческая работа. Холст, кисти, краски, разумеется пищевые. Как будто не цех, а мастерская художника. В качестве эксперимента – авторская булочка СТВ.

Людмила Зубкевич, кондитер Берестовицкого филиала Гродненского областного потребительского общества:

Дар у нее, конечно. Она художник, как мы говорим, от Бога.



Елена Отока:

Я ходила на работу с удовольствием. Нравилось мне это все. Поэтому мне было легко работать. Даже самая тяжелая работа, если она в удовольствие, делается легко.

Женщина уже два года, как должна быть на пенсии. Но руководство не готово с ней расстаться. Она настоящий человек труда, пример для молодежи. Не зря и стала лицом национального проекта «Сэрцам адданыя роднай зямлi».