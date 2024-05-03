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С музыкальным сопровождением и шрифтом Брайля – более 30 лифтов установят в гродненских домах

03 мая 2024 08:51
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С музыкальным сопровождением и шрифтом Брайля. Новые лифты устанавливают в гродненских многоэтажках. Всего в 2024 году заменят более 30 подъемников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С музыкальным сопровождением и шрифтом Брайля – более 30 лифтов установят в гродненских домах-1

Отечественного производства, надежные и комфортные. Среди дополнительных опций, которые обеспечивают безопасность, – датчики, не позволяющие закрыть двери раньше, чем пассажиры окажутся внутри. Каждая кабина оборудована камерами видеонаблюдения. Информация на кнопках продублирована шрифтом Брайля. Увеличилась и скорость подъема. А приятным дополнением стала расслабляющая музыка.

С музыкальным сопровождением и шрифтом Брайля – более 30 лифтов установят в гродненских домах-4

Геннадий Белоцкий, заместитель директора – главный инженер ОАО «Гроднолифт»:
Данные лифты разработаны нашим Могилевским лифтостроительным заводом, они намного экономичнее в плане электроэнергии, где-то экономия электроэнергии составляет 30 % по отношению со старыми характеристиками. Также используются частотные регуляторы, которые обеспечивают плавность хода для пользователей-пассажиров, и данные лифты очень хорошо себя зарекомендовали в процессе эксплуатации.

С музыкальным сопровождением и шрифтом Брайля – более 30 лифтов установят в гродненских домах-7

Андрей Лисица, первый заместитель генерального директора Гродненского городского ЖКХ:
Проведены все процедуры закупок по выбору подрядных организаций на строительно-монтажные работы, заключены договоры, в данный момент в монтаже находится 11 лифтов, в настоящее время проектируется 30 лифтов, монтаж которых будет осуществлен в 2025 году.

От своих предшественников современные лифты отличаются также сроком эксплуатации: сейчас это 30 лет – на 5 больше, чем было ранее.

# Предприятия Беларуси # общество

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