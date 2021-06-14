«Они говорят спасибо и они в восторге». На железнодорожном вокзале в Орше встретили «Поезд Победы»

Регина Ишмулина, администратор «Поезда Победы» (Россия):

Всегда выходят из нашего Поезда, еще ни одного человека я не видела… То есть люди, у которых либо нет слов от того, что они увидели, либо люди, которые настолько впечатлены, что они не могут остановиться, они говорят спасибо и они в восторге, правда. Взрослые люди, которые приводят своих детей, они рады, что им удалось посетить эту выставку и показать своим детям, как это было в действительности. Дети, от которых в принципе не так часто можно добиться какой-то многословности, даже они говорят о том, как это круто, как интересно им было что-то посмотреть, увидеть какое-то настоящее оружие, одежду, штабной вагон, там все эти перископы, все остальное. То есть это не только интересно, но и увлекательно даже для детей маленьких.