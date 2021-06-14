«Они говорят спасибо и они в восторге». На железнодорожном вокзале в Орше встретили «Поезд Победы»

Новости Беларуси. На Оршанском железнодорожном вокзале 14 июня встречали «Поезд Победы». Сюда он прибыл из столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На протяжении двух дней экспозиция на колесах будет открыта для посетителей.
Сразу не понимаешь, что это не живые люди. «Поезд Победы» курсирует по Беларуси. Что происходит внутри?
Только сегодня с ней ознакомятся около тысячи человек. «Поезд Победы» – это современный музей, который состоит из 12 вагонов. 9 их них экспозиционные. В них рассказывается о судьбах и героизме тех, кто ковал для нас Великую Победу.
Регина Ишмулина, администратор «Поезда Победы» (Россия):
Всегда выходят из нашего Поезда, еще ни одного человека я не видела… То есть люди, у которых либо нет слов от того, что они увидели, либо люди, которые настолько впечатлены, что они не могут остановиться, они говорят спасибо и они в восторге, правда. Взрослые люди, которые приводят своих детей, они рады, что им удалось посетить эту выставку и показать своим детям, как это было в действительности. Дети, от которых в принципе не так часто можно добиться какой-то многословности, даже они говорят о том, как это круто, как интересно им было что-то посмотреть, увидеть какое-то настоящее оружие, одежду, штабной вагон, там все эти перископы, все остальное. То есть это не только интересно, но и увлекательно даже для детей маленьких.
Посетить «Поезд Победы» смогут также жители Витебска, Полоцка, Гродно, Бреста и Могилева.
Уникальный проект посвящен Году народного единства и 80-летию начала Великой Отечественной войны.