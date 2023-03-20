«Чтобы никто не расслаблялся». Что говорили белоруски на экскурсии во Дворце Независимости?

Новости Беларуси. 20 марта во Дворец Независимости пригласили белорусок, которые трудятся на производстве и покоряют конкурсы красоты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди гостей – финалистки и организаторы «Мисс Минск», а также сотрудницы предприятий-флагманов отечественного легпрома – активистки Союза женщин.

За пару часов они побывали в самых популярных залах, стены которых хранят немало важных и исторически событий как для Беларуси, так и для внешней политики. В Зеленой комнате вспомнили, сколько литров кофе за одну судьбоносную ночь выпила «нормандская четверка». В каминном зале в доковидные времена принимали в год до 170 иностранных делегаций.

Анастасия Ляхнович, финалистка конкурса красоты «Мисс Минск»: Мне очень приятно здесь находиться. Очень приятно, что мы получили возможность прикоснуться к этой истории, торжественности, величию.

Виктория Качан, финалистка конкурса красоты «Мисс Минск»: Мне здесь нравится. Во Дворце я не впервые – выступала на президентских балах в 2021 и 2022 годах. Это большие для меня эмоции, переполняют, немножко волнуюсь.

Татьяна Долгая, начальник отдела предприятия: Я в этом Дворце получала благодарственное письмо от Президента. И поэтому каждый раз, когда я здесь присутствую, я очень впечатляюсь.

Алина Чичерина, финалистка конкурса красоты «Мисс Минск»:

Температура во Дворце примерно всегда 17-18 градусов. Это сделано специально для того, чтобы держать гостей немножко в тонусе, чтобы никто не расслаблялся и все внимание, концентрация были именно на решении важных вопросов.

Гостьи убедились, что Дворец Независимости – намного больше чем просто место работы Президента, это лицо нашей страны, в каждой детали интерьера подчеркнута энергетика белорусов.