Чтобы не заразиться коронавирусом. В преддверии Дня знаний в Минздраве напомнили о правилах безопасности

Тщательное мытье рук и ношение масок – одно из главных условий профилактики COVID-19. Также утро учащихся будет начинаться с измерения температуры, по возможности учеников будут рассаживать за разные парты на расстоянии друг от друга. Также Минздрав уделяет внимание иммунизации педагогов.

Инна Карабан, начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Беларуси:

Вакцинация поможет снизить заражение детей от педагогов или, наоборот, педагогов от детей, потому что вакцинированные люди… В принципе, есть уже некоторые исследования на эту тему, они показывают, что если они вакцинированы и заболели, то выделение вируса у них происходит не так активно, как у людей, которые не вакцинированы. В принципе, есть возможность того, что максимальное количество вакцинированных в организованном коллективе поможет предотвратить именно развитие вспышки в этом коллективе.