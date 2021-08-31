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Близится отопительный сезон. Кто и когда принимает решение включить батареи?

31 августа 2021 16:30
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Новости Беларуси. Все жилищные организации Минска получили паспорта готовности к осенне-зимнему сезону, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Близится отопительный сезон. Кто и когда принимает решение включить батареи?-1

В 2021 году с этой работой справились быстро и слаженно. Первыми документы получили в Первомайском, Октябрьском и Ленинском районах. Предварительно был проведен осмотр оборудования и ремонт. Впереди еще один важный этап – старт отопительного сезона.

Близится отопительный сезон. Кто и когда принимает решение включить батареи?-4

Решение, когда начинать подачу тепла, принимают местные органы власти с учетом погодных условий и средней температуры воздуха. В течение пяти дней она должна быть +8 °C и ниже – для жилого фонда и +10 °C – для социальных объектов: больниц, школ, детских садов. Последними к теплу подключают административные здания.

# Отопительный сезон # общество # Фотофакт

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