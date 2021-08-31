Близится отопительный сезон. Кто и когда принимает решение включить батареи?

Новости Беларуси. Все жилищные организации Минска получили паспорта готовности к осенне-зимнему сезону, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Все жилищные организации Минска получили паспорта готовности к осенне-зимнему сезону, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В 2021 году с этой работой справились быстро и слаженно. Первыми документы получили в Первомайском, Октябрьском и Ленинском районах. Предварительно был проведен осмотр оборудования и ремонт. Впереди еще один важный этап – старт отопительного сезона.
Решение, когда начинать подачу тепла, принимают местные органы власти с учетом погодных условий и средней температуры воздуха. В течение пяти дней она должна быть +8 °C и ниже – для жилого фонда и +10 °C – для социальных объектов: больниц, школ, детских садов. Последними к теплу подключают административные здания.