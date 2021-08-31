Прямой эфир

«Впечатления замечательные, в лагере нравится всё». Волонтёры делятся опытом участия в проектах Несвижского музея

31 августа 2021 16:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Несвижский район собрал ребят со всей страны в волонтерском экологическом лагере на базе историко-культурного музея-заповедника «Несвиж». Проект проходит совместно с Министерством образования и Белорусской Ассоциацией клубов ЮНЕСКО. Участники – волонтеры в возрасте от 18 до 35 лет. Вместе они приводят в порядок зеленую территорию историко-культурной ценности.

Подробности в материале Юлии Минич.

«Впечатления замечательные, в лагере нравится всё». Волонтёры делятся опытом участия в проектах Несвижского музея-1

Юлия Минич, корреспондент:
В волонтерском лагере историко-культурного музея-заповедника «Несвиж» традиционно собралась молодежь со всех уголков Беларуси. Днем здесь ребята работают – благоустраивают дорожки возле комплекса, а вечером их ждет культурная и развлекательная программы.

«Впечатления замечательные, в лагере нравится всё». Волонтёры делятся опытом участия в проектах Несвижского музея-4

Знакомится с культурными ценностями Беларуси Диана Свитина приехала из Витебска. В волонтерском лагере не первый год. И каждый раз ее багаж знаний только пополняется. А для Национального музея-заповедника «Несвиж» волонтеры – это хорошая помощь.

«Впечатления замечательные, в лагере нравится всё». Волонтёры делятся опытом участия в проектах Несвижского музея-7

Диана Свитина:
Все настолько открыты. У нас с каждым какая-то своя тема возникла. И после лагеря, уверена, я приеду такой наполненной, с новыми идеями и захочу заниматься чем-то новым. Уже для себя я захотела больше читать книг, посмотреть некоторые фильмы, которые мне ребята посоветовали.

Подробности в видеоматериале.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Юлия Минич # Диана Свитина # Вадим Волосевич # Елена Царикова # Вячеслав Мозолевский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Не надо сегодня говорить, что кто-то приходит только учиться». Зачем нужна школа?
31 августа 2021 16:06

«Не надо сегодня говорить, что кто-то приходит только учиться». Зачем нужна школа?

Андрей Лазуткин: «Везде, по сути, власть удерживается насилием. Но есть хорошее насилие и плохое»
31 августа 2021 16:06

Андрей Лазуткин: «Везде, по сути, власть удерживается насилием. Но есть хорошее насилие и плохое»

«Это будут большие суммы». Что предлагает предприниматель, чтобы помочь развитию бизнеса в Беларуси?
31 августа 2021 15:22

«Это будут большие суммы». Что предлагает предприниматель, чтобы помочь развитию бизнеса в Беларуси?