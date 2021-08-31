«Впечатления замечательные, в лагере нравится всё». Волонтёры делятся опытом участия в проектах Несвижского музея
Новости Беларуси. Несвижский район собрал ребят со всей страны в волонтерском экологическом лагере на базе историко-культурного музея-заповедника «Несвиж». Проект проходит совместно с Министерством образования и Белорусской Ассоциацией клубов ЮНЕСКО. Участники – волонтеры в возрасте от 18 до 35 лет. Вместе они приводят в порядок зеленую территорию историко-культурной ценности.
Подробности в материале Юлии Минич.
Юлия Минич, корреспондент:
В волонтерском лагере историко-культурного музея-заповедника «Несвиж» традиционно собралась молодежь со всех уголков Беларуси. Днем здесь ребята работают – благоустраивают дорожки возле комплекса, а вечером их ждет культурная и развлекательная программы.
Знакомится с культурными ценностями Беларуси Диана Свитина приехала из Витебска. В волонтерском лагере не первый год. И каждый раз ее багаж знаний только пополняется. А для Национального музея-заповедника «Несвиж» волонтеры – это хорошая помощь.
Диана Свитина:
Все настолько открыты. У нас с каждым какая-то своя тема возникла. И после лагеря, уверена, я приеду такой наполненной, с новыми идеями и захочу заниматься чем-то новым. Уже для себя я захотела больше читать книг, посмотреть некоторые фильмы, которые мне ребята посоветовали.
Подробности в видеоматериале.