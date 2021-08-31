«Впечатления замечательные, в лагере нравится всё». Волонтёры делятся опытом участия в проектах Несвижского музея

Новости Беларуси. Несвижский район собрал ребят со всей страны в волонтерском экологическом лагере на базе историко-культурного музея-заповедника «Несвиж». Проект проходит совместно с Министерством образования и Белорусской Ассоциацией клубов ЮНЕСКО. Участники – волонтеры в возрасте от 18 до 35 лет. Вместе они приводят в порядок зеленую территорию историко-культурной ценности. Подробности в материале Юлии Минич.

Юлия Минич, корреспондент:

В волонтерском лагере историко-культурного музея-заповедника «Несвиж» традиционно собралась молодежь со всех уголков Беларуси. Днем здесь ребята работают – благоустраивают дорожки возле комплекса, а вечером их ждет культурная и развлекательная программы.

Знакомится с культурными ценностями Беларуси Диана Свитина приехала из Витебска. В волонтерском лагере не первый год. И каждый раз ее багаж знаний только пополняется. А для Национального музея-заповедника «Несвиж» волонтеры – это хорошая помощь.