Оставили без еды, тёплой одежды и медпомощи. Польские пограничники бросили мигрантов на границе с Беларусью

31 августа польские пограничники под угрозой применения оружия привезли и бросили у белорусской границы семью мигрантов из Кубы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Шерснева, СТВ:

Пограничники Польши и Литвы продолжают издеваться над беженцами. Оставили людей без еды, теплой одежды и медицинской помощи. Все происходило в районе пункта пропуска «Половцы» (с белорусской стороны – «Песчатка»). Несмотря на то что семья была в одном из крупных городов Польши и просила там политического убежища и защиты, силовиков это не смутило. Они выдворили семью к белорусской границе. Причем жестоко обращались с мигрантами в присутствии детей.

Мы мигранты, а не преступники.

Преступники, на нас кидаетесь.

– Нет! Нет!

– Выходите.

– Не пойдем.