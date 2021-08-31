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Оставили без еды, тёплой одежды и медпомощи. Польские пограничники бросили мигрантов на границе с Беларусью

31 августа 2021 16:36
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31 августа польские пограничники под угрозой применения оружия привезли и бросили у белорусской границы семью мигрантов из Кубы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оставили без еды, тёплой одежды и медпомощи. Польские пограничники бросили мигрантов на границе с Беларусью-1

Ольга Шерснева, СТВ:
Пограничники Польши и Литвы продолжают издеваться над беженцами. Оставили людей без еды, теплой одежды и медицинской помощи. Все происходило в районе пункта пропуска «Половцы» (с белорусской стороны – «Песчатка»). Несмотря на то что семья была в одном из крупных городов Польши и просила там политического убежища и защиты, силовиков это не смутило. Они выдворили семью к белорусской границе. Причем жестоко обращались с мигрантами в присутствии детей.

Оставили без еды, тёплой одежды и медпомощи. Польские пограничники бросили мигрантов на границе с Беларусью-4

Мы мигранты, а не преступники.

Оставили без еды, тёплой одежды и медпомощи. Польские пограничники бросили мигрантов на границе с Беларусью-7

Преступники, на нас кидаетесь.
– Нет! Нет!
– Выходите.
– Не пойдем.

Оставили без еды, тёплой одежды и медпомощи. Польские пограничники бросили мигрантов на границе с Беларусью-10

Ольга Шерснева:
Еще один вопиющий случай, уже со стороны Литвы. Выходцы из Южной Азии просили убежище в европейской стране, а получили литовский «привет» в виде дубинок и электрошокера. Их вывезли на участок погранзаставы «Бенякони» Лидского погранотряда и пытались заставить незаконно пересечь белорусскую границу.

# Беженцы # общество # Ольга Шерснёва # Фотофакт

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