Оставили без еды, тёплой одежды и медпомощи. Польские пограничники бросили мигрантов на границе с Беларусью

31 августа польские пограничники под угрозой применения оружия привезли и бросили у белорусской границы семью мигрантов из Кубы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
31 августа польские пограничники под угрозой применения оружия привезли и бросили у белорусской границы семью мигрантов из Кубы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ольга Шерснева, СТВ:
Пограничники Польши и Литвы продолжают издеваться над беженцами. Оставили людей без еды, теплой одежды и медицинской помощи. Все происходило в районе пункта пропуска «Половцы» (с белорусской стороны – «Песчатка»). Несмотря на то что семья была в одном из крупных городов Польши и просила там политического убежища и защиты, силовиков это не смутило. Они выдворили семью к белорусской границе. Причем жестоко обращались с мигрантами в присутствии детей.
Мы мигранты, а не преступники.
Преступники, на нас кидаетесь.
– Нет! Нет!
– Выходите.
– Не пойдем.
Ольга Шерснева:
Еще один вопиющий случай, уже со стороны Литвы. Выходцы из Южной Азии просили убежище в европейской стране, а получили литовский «привет» в виде дубинок и электрошокера. Их вывезли на участок погранзаставы «Бенякони» Лидского погранотряда и пытались заставить незаконно пересечь белорусскую границу.