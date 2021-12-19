«Чревато последствиями». Какие цены на ёлки в этом сезоне и какой штраф придётся платить за незаконную вырубку?

Новости Беларуси. С каждым днем все больше чувствуется приближение праздников. В Минске зажглась яркая иллюминация. Украсили новогодние елки. Зеленая красавица появилась и во Дворце Независимости, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Уже многие из нас нарядили елки, повесили гирлянды, вырезали снежинки. А кто-то еще в поисках главного новогоднего атрибута. На неделе по всей Беларуси начали работу елочные базары – больше тысячи локаций. Елочки там – как на подбор, ведь лесные красавицы проходят настоящий кастинг. Критерии отбора самые строгие – от качества и симметричности иголок до пышности дерева.