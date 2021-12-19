«Чревато последствиями». Какие цены на ёлки в этом сезоне и какой штраф придётся платить за незаконную вырубку?
Новости Беларуси. С каждым днем все больше чувствуется приближение праздников. В Минске зажглась яркая иллюминация. Украсили новогодние елки. Зеленая красавица появилась и во Дворце Независимости, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Уже многие из нас нарядили елки, повесили гирлянды, вырезали снежинки. А кто-то еще в поисках главного новогоднего атрибута. На неделе по всей Беларуси начали работу елочные базары – больше тысячи локаций. Елочки там – как на подбор, ведь лесные красавицы проходят настоящий кастинг. Критерии отбора самые строгие – от качества и симметричности иголок до пышности дерева.
Кристина Протосовицкая на неделе прошлась по елочному следу.
За сезон в одном лесничестве срубают до 500 деревьев. А по всей Беларуси это получается порядка 140 тысяч. Ценник на живой товар будет варьироваться от 9 до 20 рублей. Дороже только штраф за незаконную вырубку: от 145 рублей до 5 тысяч, если это юрлицо. В помощь лесничим – фотовидеоловушки.
Дмитрий Щерба, инженер по охране и защите леса Кобринского опытного лесхоза:
Я работаю 10 лет инженером по охране леса, и таких случаев на мою практику только три было. В основном лучше привезти новогоднее дерево, чем его срубать. Это чревато последствиями. Штрафы большие. Елочка стоит 10 рублей, поэтому граждане более добросовестно к этому относятся.
Самые популярные – 2-3 метра. В лесничестве рассказали, как выбирают ели для продажи на Новый год – читайте здесь.